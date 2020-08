An American Pickle: Ración doble de Seth Rogen en película de HBO Max

HBO Max

La fascinación estadounidense hipsteriana por los encurtidos no tiene límite. Ese es uno de los temas que trata An American Pickle, la nueva película original de HBO Max que se estrena en el servicio de streaming este 6 de agosto.

En un atípico verano falto de grandes estrenos cinematográficos, las películas en video bajo demanda o servicios de streaming han saciado la sed de los espectadores a base de títulos de acción encabezadas por Charlize Theron, fábulas bélicas escritas y protagonizadas por Tom Hanks o grabaciones de obras de teatro musical para las que era imposible encontrar entradas.

Ahora le llega al turno de sacarnos del letargo estival a Seth Rogen con An American Pickle. El protagonista de Superbad y Long Shot protagoniza y produce esta comedia, con dirección del novel Brandon Trost y adaptación del guion de Simon Rich a partir de la historia original que él mismo escribió para el New Yorker.

La premisa de An American Pickle es desde luego original: Herschel Greenbaum (Seth Rogen) es un inmigrante del este de Europa que llegó a Nueva York a principios del siglo XX en busca del sueño americano. Pero en 1919 un accidente en la fábrica en la que trabajaba hizo que acabara preservado en la salmuera de unos pepinos encurtidos (pickles). Cuando Herschel sale de su hibernación, 100 años más tarde, su único pariente vivo es su bisnieto Ben Greenbaum (también Seth Rogen), un programador modernillo que vive en Brooklyn y con quien Herschel no necesariamente acabará de llevarse bien.

HBO Max

No sabía qué esperar de An American Pickle y la película me sorprendió a ratos. Consigue incluir suficiente sentido del humor como para reírse de la capacidad de la industria alimentaria estadounidense de producir leche de almendra, nueces de la India o hasta guisantes, en un intento por huir de los lácteos de origen animal a toda costa. No se olvida de mencionar la fijación de cierto sector poblacional con el uso de patinetes eléctricos (comparto la opinión de Herschel sobre ellos: "Tienes piernas, ¡no los necesitas!"). También retrata la fascinación que tienen en el barrio neoyorquino de Williamsburg (y en tantos otros barrios gentrificados de grandes ciudades) por la comida artesanal, vegana, ecológica, local y envasada en tarros de cristal reutilizados y reutilizables (también en palabras de Herschel: "Devuélveme el tarro o te encontraré y te practicaré violencia terrible").

Tengo la sensación de que si esta película se quedara simplemente en una parodia sobre la absurdidad de la vida moderna desde la perspectiva de un personaje del pasado, hubiera sido mejor. Los problemas para An American Pickle comienzan cuando deja de ser simplemente una sátira de todo lo hipster, para tratar de querer decir algo más.

An American Pickle hace un comentario sobre la cultura de la cancelación estadounidense. Reflexiona sobre el poder de lo viral y las redes sociales no solo para encumbrar a nuevos ídolos, sino también para destruir su reputación de un día al otro. La película trata también el tema de la corrección política y su evolución a lo largo de la historia. Habla además de la idea de familia. Simplemente porque tienen material genético común, Herschel y Ben parecen obligados a tener que quererse y entenderse. Y, por si todo eso fuera poco, An American Pickle también se atreve a navegar por las aguas de la religión, siendo Herschel un judío devoto y creyente y Ben un judío agnóstico.

Este retrato afilado del mundo moderno no contiene suficientes chistes en realidad como para sostener tantos temas sobrehilados. Y su mayor problema, más allá de la falta de foco temático, es Rogen. Nunca he sido una gran fan de su marca de humor, pero me encantó verlo el año pasado junto a Theron en la comedia romántica atípica Long Shot. La gracia de Long Shot es que más de la mitad del peso de la película recaía sobre los hombros de Theron y Rogen podía hacer su retrato habitual de hombre inmaduro que no acabará de crecer nunca.

En An American Pickle, Rogen interpreta los dos papeles protagonistas. Ben y Herschel son idénticos a excepción de la barba que lleva Herschel (un parecido cuyo motivo queda justificado hacia el final de la película). Pero Rogen no acaba de poder aguantar un título en solitario. Ni siquiera a pesar de lo divertido que es escuchar el exagerado acento de Herschel en inglés. Una historia más coral, o al menos que incluyera a un segundo intérprete protagonista, y una premisa que quisiera abarcar menos temas hubieran beneficiado a esta propuesta original de HBO Max.

Por lo demás, An American Pickle sigue siendo un título sólido con el que reírse de lo mucho que les gusta a los hipsters tener la sensación de haber descubierto la última tendencia, hacer cola para comprar comida exorbitantemente cara y encurtirlo básicamente todo. Hasta las fresas.

An American Pickle se estrena el 6 de agosto en HBO Max.

Calendario de estrenos de cine 2020-2021 tras los retrasos por el coronavirus [fotos] Ver fotos +96 Más