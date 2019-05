AMLO publicó una foto con Richard Gere y encendió Twitter

Los medios de comunicación pueden acusar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de cualquier cosa, menos de aburrido. Basta que active sus redes sociales para que convierta en tendencia lo que toca. Ya pasó, por ejemplo, con la esperada resurrección de Juan Gabriel.

Ahora el turno fue para un actor. AMLO publicó este martes 14 de mayo una foto con Richard Gere, el protagonista de Pretty Woman, Twitter se encargó del resto. A continuación podemos ver la imagen:

"Recibí al actor Richard Gere cuyo principal papel en la actualidad es la defensa de los derechos humanos", dice el escueto mensaje de AMLO en la red social. Y en efecto, el actor de películas míticas como An Officer and a Gentleman y Chicago, trabaja desde hace tiempo por las personas que se encuentran viviendo en las calles. Desde hace años se reúne con mandatarios de todo el mundo para crear conciencia sobre esta realidad.

Sin embargo no fue la labor social de Gere (65 años) lo más comentado en Twitter, sino el hecho que el presidente mexicano (69 años) se viera más joven que el actor, aunque el artista solo le lleva cuatro años de diferencia.

Al momento de escribir esta nota, tanto #RichardGere como #AMLO eran tendencia en México. A continuación te dejamos algunas reacciones en Twitter:

