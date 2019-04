Presentan un busto de AMLO y genera revuelo en redes sociales

Tal vez no te suene el nombre de Amado Montalvo Salazar, pero basta una imagen para recordarlo:

🔴📹 Conoce a Amado Montalvo Salazar, el artesano de 28 años, creador del polémico busto de Benito Juárez en SLP https://t.co/wuKuBSpDpC — Telediario Mx (@telediario) March 26, 2019

Este artesano fue quien realizó un busto de Benito Juárez que generó una enorme cantidad de memes y, el pasado 27 de marzo, el artista informó que también inmortalizaría al presidente mexicano. El resultado, sin embargo, fue tan polémico como su primera obra.

Develan en San Luis Potosí busto de AMLO. La figura fue creada por el mismo artista que esculpió el busto de Benito Juárez! @TelediarioGDL pic.twitter.com/Y6S6AtjdsS — jorge mtz (@jorge2702) April 1, 2019

La escultura de este AMLO cachetón fue presentada en la explanada del ayuntamiento de Ciudad Valles (en el estado de San Luis Potosí), luego de la visita del presidente a dicho municipio. Según el sitio web Gobalmedia, "será colocado en algunas áreas de la presidencia municipal, así como en las instalaciones de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (FENAHUAP)".

El mismo diario informó que diputados de la coalición "Juntos haremos historia", la cual apoya a AMLO, no estaban satisfechos con el resultado y no quisieron hacer declaraciones.

El medio informativo Milenio, por su parte, afirmó que el diputado local Pedro Carrizales, encargado de mostrar el busto, dijo: "Pues sí, está bien, interpreten mi silencio, a lo mejor no saben hacerlo (el busto)".

Amado Montalvo le explicó a Milenio que trabajó dos días "sin descanso" para entregar la obra y aseguró que no le molesta si se burlan de su creación: "Si se burlan no me pasa nada, yo ni pensaba ni me imaginaba que iba a salir en la televisión y todo este problema".

En redes sociales, en efecto, el trabajo del escultor generó muchos comentarios:

¿Se parece?

AMLO según el "escultor" Amado Montalvo Salazar... pic.twitter.com/PAV3U2FAjf — Memente Puerca (@MementePuerca) April 1, 2019

¿Lo picó una abeja?

Animales que aprendieron a la mala a no comer abejas... pic.twitter.com/T1qHgoYS7M — Memente Puerca (@MementePuerca) April 1, 2019

Una nueva corriente

jajajajajaja, estamos frente una nueva corriente en la escultura jajajajajaja, https://t.co/Axq9CzZub3 — MAURICIO SEGURA (@ELMAUSEGURA) April 1, 2019

Lo quieren

Te quiero mucho San Luis Potosí

😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/47denAT0Nj — Alex Murphy (@Ballinas30) April 1, 2019

El hijo menor

Qué show con esto. No sé si es la escultura de AMLO o la de su hijo menor. pic.twitter.com/XoN43ccJn8 — Selena y Los Dinos (@AlbertoPioV) April 1, 2019

¿Es Ñoño?

¿Busto de Amlo o de ñoño?🤔



Yo digo qué de ñoño... pic.twitter.com/cF3G4h3gg8 — Efra (@Effrraa) April 1, 2019

¿O Quico?

Busto de AMLO ??? yo pensé que era el Busto de Quico pic.twitter.com/nTlSvoSlGK — Lechuga Chida (@LechugaVazquez) April 1, 2019