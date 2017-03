Los videojuegos florecen en América Latina... con apoyo oficial

Claudia Cruz/CNET

SAN FRANCISCO -- Fallout Shelter, uno de los videojuegos más populares de 2015 en todo el mundo, fue desarrollado por el estudio Bethesda Softwork de EE.UU., en colaboración con Behaviour Chile, una empresa que si bien no es chilena (es canadiense) tiene una oficina en Santiago. Allí emplea a desarrolladores locales, incluyendo los de Fallout Shelter, como el productor asociado Tomás Henríquez y uno de los artistas principales, Jaime Villa.

Atraer la atención de las compañías de videojuegos para invertir en talento local es lo que motivó a los representantes de Chile, Colombia y México a participar en GDC 2017, la conferencia para desarrolladores de juegos que se llevó acabo esta semana en San Francisco.

El éxito de Behaviour Chile, logrado en parte gracias a la organización y la cohesión del sector de videojuegos en dicho país, es lo que buscan reproducir los desarrolladores de México y Colombia.

"La industria de videojuegos en México tiene todavía que desarrollarse más allá de los títulos independientes a títulos triple A", dijo en una entrevista con CNET en Español Hugo Castro, fundador de GamaCon, una feria de videojuegos en Mexicali, México. "Hay muchos intentos, pero no nos ponemos de acuerdo... Estamos a punto de lanzarnos pero aún falta mucho".

Según Castro, lo que realmente hace falta en México es una mejor colaboración y organización entre los desarrolladores de videojuegos, el sector inversionista, el sector académico y el gobierno.

Actualmente, la Secretaría de Economía de México, mediante la agencia que promueve las exportaciones de los productos nacionales, ProMéxico, ha estado apoyando a los desarrolladores a través de invitaciones a conferencias internacionales y promoviendo títulos como Sofie's Guardian, el primer juego mexicano disponible en realidad virtual para las gafas HTC Vive y la PlayStation VR.

Según ProMéxico, el país azteca es el principal mercado para el consumo de videojuegos en América Latina. Con casi 100 estudios concentrados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ¿por qué no han tenido más éxito exportando este talento?

Castro anota que los mexicanos no están lo suficientemente organizados, aunque se han registrado intentos recientes. El objetivo, dice, es ser más como los chilenos, cuyo booth podía verse a su costado.

Justamente en el espacio que Chile tenía en la feria hablamos con Julio Marambio, el director general de VG Chile, la sucursal chilena de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, una agrupación que ha ayudado a los desarrolladores a conocerse entre sí y a colaborar en proyectos conjuntos. VG Chile representa a unos 40 estudios, el 80 por ciento de las compañías de videojuegos en el país.

Marambio dice que el sector de videojuegos en Chile continúa evolucionando positivamente, gracias en parte al buen resultado técnico de los procesos creativos. Eso, afirma, no sólo ha impulsado un ambiente de profesionalismo y colaboración interno, sino que ha posicionado a Chile a nivel mundial. Fue él quien destacó el aporte de los desarrolladores chilenos en Fallout Shelter, y la muy buena crítica que ha recibido otro título con trabajo chileno, The Deadly Tower of Monsters, en la plataforma de videojuegos Steam.

Chile está en esta posición gracias al aporte del gobierno a través de ProChile, una agencia similar a ProMéxico del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ayuda a los desarrolladores a viajar a ferias como GDC. De igual manera, explica Marambio, los estudios reciben fondos de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), una institución creada por el estado chileno para impulsar diferentes industrias.

"Ahora promocionan la exportación de servicios como videojuegos y las industrias creativas", dice Marambio. "En el pasado exportaban recursos naturales; ahora exportan inteligencia".

Colombia también estuvo en GDC exponiendo gran parte de su talento local. En el caso del país andino, los desarrolladores arribaron a San Francisco con la ayuda del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y ProColombia, un programa del gobierno similar a ProMéxico y ProChile.

En total, 12 estudios de videojuegos representaron a Colombia en a la feria con la meta de "internacionalizar la industria de contenidos digitales..., consolidar contactos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios para la industria", según un comunicado de prensa del MinTIC. El gobierno les ayudó a pagar la entrada a la feria y el booth para que puedan tener una presencia visible en GDC.

Al igual que los mexicanos, los colombianos dicen estar buscando maneras para organizarse mejor internamente. Según Jaime Andrés Castilla Ruiz, el presidente ejecutivo del estudio de videojuegos bogotano ON3D, existen entre 20 y 25 estudios en ese país que se dedican al cien por ciento al desarrollo de videojuegos y entre ellos se reúnen como gremio cada dos meses.

Ahora, con la ayuda de ProColombia, los desarrolladores en GDC buscan atraer el interés de los inversionistas extranjeros y de estudios triple A como Ubisoft, Bethesda y hasta Electronic Arts para que apoyen con trabajo creativo a los estudios en Bogotá y Medellín, donde está concentrado el talento.

"El gobierno se ha dado cuenta de que esta es una industria donde hay mercado, donde se pueden crear empleos porque si se venden más títulos, habrá más contrataciones", dijo Castilla Ruiz. "Queremos cobijarnos en la industria de la tecnología y seguir las tendencias del mundo".

Según un análisis de Newzoo, en América Latina hay 110 millones de personas que se recrean con videojuegos, principalmente en Argentina, México y Brasil. De estos jugadores, el 66 por ciento usa consolas y PC, y se estima que generarían unos US$2,700 millones en ingresos para las fabricantes de dispositivos y las editoriales de videojuegos en 2016. En total, incluyendo los juegos para móvil, Latinoamérica podría lograr aproximadamente US$4,100 millones en ventas en 2016, un aumento del 20 por ciento frente al año anterior.

Quedarse con una parte de los ingresos por la venta de los videojuegos a nivel global es lo que desean los desarrolladores, y también los gobiernos, ya que eso impulsa la economía local.

Pero en un gremio de creativos, lo que quiere buena parte de los desarrolladores es poder crear. "El sueño de la mayoría de nosotros es hacer nuestros propios videojuegos", dijo Castilla Ruiz.