Amazon y Televisa firman un acuerdo y los varios rumores de productos de Apple

En esta edición de La Semana en CNET en Español nos acompaña nuestra editora de redes sociales Patricia Puentes, autora de Usuaria Promedio y, también, de muchos de nuestros contenidos de entretenimiento en CNET Pop.

Esta semana hablamos de los rumores más recientes relacionados a productos de Apple, como el de las próximas tabletas iPad y, en particular, el de la segunda generación de los audífonos inalámbricos AirPods. El rumor indica que esta camada de los audífonos tendrá una función de reconocimiento de voz para que puedas operarlos con la asistencia de Siri.

También charlamos sobre los planes de Elon Musk de llevar miles de satélites al espacio para ofrecer conexión a Internet desde sus órbitas. SpaceX envió dos satélites esta semana -- Tin Tin A y B -- para comenzar las pruebas del que podría ser uno de los servicios más completos y ambiciosos de cobertura de Internet para el planeta. Elon Musk, que recién envió su Tesla Roadster rojo al espacio, no para de tener ideas y de impulsar su ambición por conquistar el espacio.

Por último, esta semana comentamos el reciente acuerdo entre Televisa, la gigante de medios mexicana, y Amazon, la líder en comercio electrónico que también se ha consolidado como una fuerte competidora de Netflix en el mundo del streaming de video con su servicio Amazon Prime (que incluye varias cosas además de los videos).

Televisa recién creó una división que producirá contenidos para terceros y uno de sus primeros clientes será Amazon, que aún no ha lanzado ninguna serie o programa original en español en su plataforma. Por Amazon, por ejemplo, se transmite la serie Mozart in the Jungle con Gael García Bernal, pero es en inglés.

