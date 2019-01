Amazon trabaja en un servicio de 'streaming' de videojuegos: reporte

Agrandar Imagen Westend61

Amazon es, actualmente, el lugar donde haces las compras en línea y en el futuro también podría ser donde jugarás tus títulos favoritos.

De acuerdo con The Information, el gigante minorista está desarrollando una plataforma de videojuegos que se puedan jugar vía streaming, una idea que Microsoft, Google y Nvidia, por mencionar algunas firmas, también están investigando oficialmente.

Amazon está en conversaciones con distribuidoras de videojuegos para que estén disponibles en la plataforma, pero el servicio no se lanzaría sino hasta 2020 o después, dice el reporte. Amazon no dio comentarios a The Information.

El lado negativo de un servicio de esta naturaleza no es el procesamiento; sino las carteras de las empresas que desarrollan los videojuegos. La industria tradicional de videojuegos aún depende de las ventas a granel de sus títulos, que se venden por alrededor de US$50 cada uno. Un servicio como el propuesto por Amazon o Microsoft se basaría en una suscripción —como el sistema de Netflix— y es lo que temen las distribuidas. Un ejecutivo citado por The Information dijo que su participación en el proyecto de Amazon dependerá de la estrategia y los términos financieros, y estaría dispuesto a colaborar solo si sus videojuegos se vendieran por unidad, no dentro de una sola suscripción.

Un servicio de videojuegos por streaming permitiría a los jugadores tener acceso a sus programas favoritos desde cualquier dispositivo como un teléfono, tableta o computadora, sin la necesidad de una consola, como una Xbox o PlayStation.

Sin embargo y, a diferencia de Netflix o Spotify, hacer streaming de un videojuego es mucho más complicado. En el caso de los videojuegos por streaming se necesitan de servidores que hagan todo el procesamiento de cómputo para que el procesamiento en el dispositivo del usuario no sea tan pesado.