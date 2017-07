Amazon presenta The Hub: casilleros privados para departamentos

Agrandar Imagen Amazon

Si vives en una torre de departamentos, Amazon ideó una solución para que cuando recibas un paquete y no estés en casa, ya no lo tengas que dejar encargado con el vecino.

The Hub es un nuevo sistema de seguridad creado por Amazon para colocarse en la entrada de una torre de departamentos. Al entrar, y si tienes un paquete esperándote, solo debes introducir un código personal generado en tu teléfono inteligente y tu casillero personal se abrirá para que puedas sacar tu paquete.

La finalidad de The Hub es hacer más sencilla -- y segura -- la entrega de productos cuando no estás en casa. The Hub es un producto dirigido a los dueños de un edificio o el encargado del lugar.

Una vez instalado, The Hub servirá para recibir entregas de otras compañías, no solamente de Amazon. La compañía tiene un enlace para que torres de departamentos con casilleros ya establecidos se puedan afiliar a este programa.

The Hub es una segunda parte del servicio Amazon Lockers que la compañía de Jeff Bezos lleva trabajando por varios años. Este servicio ofrece casilleros en lugares públicos o en tiendas de empresas que forman parte del programa para que la recolección o entrega de productos sea más rápida.

Amazon no da muchos detalles sobre el costo de estos casilleros, aunque dice es que el más pequeño que se puede colocar tiene 2 metros de ancho.