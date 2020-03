Amazon ofrece a otros su tecnología de cobro sin cajeros

Sarah Tew/CNET

Amazon dijo el lunes que está ofreciendo a otros minoristas su tecnología de pago sin cajeros, la cual es conocida como Just Walk Out (que se podría traducir como Solo sal de la tienda). La tecnología, que el gigante minorista utiliza en sus tiendas Amazon Go, le permite a los compradores tomar artículos y llevárselos sin tener que pasar a la caja a pagar.

Amazon creó un sitio Web para la tecnología Just Walk Out que promueve una experiencia de compra sin pasar a la caja y ofrece más detalles para los minoristas que puedan estar interesados. La compañía dice que Just Walk Out, que utiliza una combinación de visión por computadora, sensores y otras tecnologías para detectar qué productos toman los compradores de los estantes y hacer un seguimiento de ellos en un carrito virtual, se puede instalar en las tiendas en "solo unas pocas semanas".

La tecnología de Amazon apareció por primera vez en 2016 con el lanzamiento de Amazon Go —una tienda de conveniencia sin cajeros que vende productos sencillos como golosinas, bebidas y comida previamente preparada. Amazon ha desplegado más de 20 de estas tiendas Go en ubicaciones urbanas de Estados Unidos y el mes pasado abrió Amazon Go Grocery, una tienda llena de tecnología de 7,700 pies cuadrados en Seattle que le permite a los compradores coger los productos e irse sin tener que pasar a loa caja .

Amazon, supuestamente, ya está en conversaciones con varios posibles clientes de su tecnología, aunque no es claro qué minoristas específicos estarían en esta lista.