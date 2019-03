Amazon abrirá supermercados en EE.UU. a partir de este año: 'WSJ'

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Amazon ya tiene Whole Foods, pero quiere más...

De acuerdo con fuentes de The Wall Street Journal, la empresa de Jeff Bezos lanzará una nueva cadena de supermercados tan pronto como este año y su primera tienda abrirá en Los Ángeles antes de que finalice el año, con más por abrir en 2020.

La nueva cadena, dice el Journal, competirá directamente con Whole Foods, por lo que no será de la misma línea. Amazon compró Whole Foods por US$13,700 millones en 2017. Amazon ya firmó algunas rentas del lugar para tiendas en San Francisco, Seattle, Chicago, Washington y Filadelfia, dice el reporte, pero eso no es señal de que ahí e abrirán otras tiendas.

Amazon estaría interesada en colocar estas nuevas tiendas en centros comerciales abiertos y sus tiendas serían de menor tamaño que una convencional. El Journal dice que un supermercado convencional es de alrededor de 5,500 metros cuadrados, mientras que Amazon está apostando por poco más de la mitad de eso.

Esta cadena de supermercados también tendría enfoque en otras áreas, dice el Journal. Por ejemplo, Amazon espera tener control sobre un área de estacionamiento para que los usuarios tengan entre 10 y 15 minutos para recoger sus compras e irse, así como la posibilidad de tener servicios de recolección.

El Journal no ha podido saber el nombre de la cadena y tampoco si los consumidores podrán entrar, elegir lo que desean, salir y recibir el total —y pagar— por Internet, similar a cómo funcionan las tiendas Amazon Go sin cajeros y que ya están establecidas en varias partes de EE.UU.

