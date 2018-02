Amazon Studios

Amazon se robó a una exitosa ejecutiva de contenido de NBC para liderar sus estudios de producción.

Jennifer Salke, la ahora ex presidenta de NBC Entertainment en donde se encargaba de series como This is Us, The Voice y Will & Grace, dirigirá Amazon Studios. En este puesto Salke se encargará de desarrollar el contenido original del servicio de streaming para así plantarle cara a los esfuerzos de Netflix, Hulu y pronto Apple.

La dirigente llegó al puesto que quedó vacante cuatro meses después de que Amazon despidió a su anterior ocupante, Roy Price, quien fue acusado de acoso sexual. Durante ese tiempo, los servicios rivales han aprovechado para contratar algunos de sus ejecutivos y fortalecer sus planes de programación.

Amazon ha tenido varias series exitosas, entre ellas Transparent, Man in the High Castle, y Mozart in the Jungle, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, y cuya cuarta temporada se estrena el 16 de febrero.