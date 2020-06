Amazon comprará la startup de carros autónomos Zoox: reporte

DENIS CHARLET / AFP) (Photo credit should read DENIS CHARLET/AFP/Getty Images

Amazon podría estar buscando el modo de embarcarse en el negocio de los carros autónomos.

La compañía de Jeff Bezos estaría a punto de cerrar un acuerdo para comprar la startup estadounidense de carros autónomos Zoox por la que pagaría más US$1,000 millones, según The Information. El medio fuente basa su información en fuentes relacionadas con el acuerdo, pero no menciona el precio exacto de la compra. Se espera que el acuerdo se formalice el viernes 26 de junio. Tras el acuerdo, The Information dice que Zoox continuará operando de manera independiente y se mantendrá el total de su plantilla.

Zoox está actualmente trabajando en el desarrollo de un carro sin conductor que entraría este año en fase de pruebas y también en un sistema de conducción autónoma. No es la primera vez que Amazon invierte en este tipo de tecnología. En 2019, la gigante del comercio electrónico financió junto con otras empresas inversoras a la compañía tecnología autónoma, Aurora, aunque se desconoce la cantidad que la empresa pagó.

Por el momento se desconoce cuáles son los planes de Amazon en el campo de la conducción autónoma mientras que otras empresas como Apple, llevan años trabajando de manera activa en su desarrollo. La empresa de Cupertino compró en junio de 2019 la startup de conducción autónoma, Drive.ai, aunque por ahora no hay una fecha clara sobre cuándo Apple podría presentar oficialmente sus carros autónomos.