En 2018, la audiencia televisiva más codiciada por los servicios de streaming parece ser la futbolística. El lunes, Amazon Prime Video anunció en Madrid que estrenará este año su primera serie documental original titulada Six Dreams, que abordará la vida de seis personalidades de la liga de fútbol española durante la temporada 2017-2018.

El mismo lunes The Hollywood Reporter dio a conocer que HBO Latinoamérica y HBO Europa se unieron para producir también una serie documental de 10 episodios llamada Destino Russia 2018, que acompañará a estrellas del balompié mundial en su preparación para el Mundial de Fútbol Rusia 2018, que se inicia el próximo 14 de junio.

Ambos proyectos se unen al documental First Team: Juventus, que Netflix produjo y cuya primera parte estrenó en febrero de este año, que "sigue las altas y bajas de la temporada pasada del histórico club de fútbol italiano con sede en la ciudad de Turín".

Se trata de una clara tendencia en la que dos gigantes del streaming especializados en series de ficción y un gigante de la TV por cable desean apelar al fanático de fútbol que integra su audiencia.

En el caso de HBO, Destino Russia 2018 consistirá en episodios de media hora, filmados en 12 países diferentes.

La serie de Amazon, en cambio, pretende "echar un vistazo entre bastidores a la famosa liga de fútbol española a través de tres de sus jugadores, dos miembros del cuerpo técnico y un presidente de club mientras avanzan por la temporada 2017/2018".

Six Dreams se lanzará exclusivamente en Prime Video en más de 200 países. Sus protagonistas serán:

Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid

Iñaki Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao

Andrés Guardado, jugador del Real Betis Balompié

Amaia Gorostiza, presidenta del SD Éibar

Eduardo Berizzo, ex entrenador del Sevilla FC

Quique Cárcel, director deportivo del Girona FC

"Estas estrellas del fútbol tienen historias fascinantes y únicas, y estamos muy contentos de poder trabajar con La Liga para poder contárselas a nuestros clientes y a todos los fans de fútbol en todo el mundo", afirmó Jay Marine, vicepresidente de Prime Video Europe, en el comunicado difundido a los medios.

Fuera de España, Amazon ha desarrollado una línea de programas que combinan deporte y entretenimiento, incluyendo las dos series de All or Nothing (sobre los Arizona Cardinals y Los Angeles Rams, de la NFL), New Zealand All Blacks, Grand Prix Driver y una serie documental sobre el Manchester City.

Destino Russia 2018 se estrenará en abril en HBO Lationamérica y HBO Europa. Six Dreams se lanzará este año pero aún no tiene fecha definitiva de estreno.

