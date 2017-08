Amazon sirve moda directa de las pasarelas

Tim P. Whitby / Getty Images

Las últimas tendencias de los diseñadores de esta temporada salen directamente de la pasarela de la London Fashion Week para llegarte en menos de una hora gracias a Amazon.

La división Amazon Fashion del gigante de las ventas por Internet se ha asociado con el diseñador Nicola Formichetti para entregar su colección de seis piezas a los clientes tan pronto como haga su debut el 16 de septiembre. Si estás en Londres y tienes Amazon Prime, tus nuevas prendas llegarán en un máximo de 60 minutos desde que hagas la compra.

Los desfiles de moda muestran colecciones nuevas a los compradores. Los diseños de alta costura solían tardar seis meses en llegar a las tiendas. Pero estos días, a causa de la fast fashion comercios populares como H&M y Primark copian de forma rápida los estilos más a la última, de modo que los diseñadores de grandes marcas están experimentando con el "see now buy now" o "lo veo ahora, lo compro ahora".

Amazon está siguiendo los pasos de marcas como Burberry, Farfetch y Gucci que hacen que las prendas de sus diseñadores estén disponibles inmediatamente después de haber aparecido en la pasarela.