Amazon ya opera siete distintos tipos de tiendas físicas. Esta es la razón

Hace cuatro años, Amazon sorprendió a muchos cuando abrió su primera tienda física. Ahora, el gigante minorista en línea administra todo tipo de tiendas físicas, desde librerías hasta tiendas de comestibles y tiendas de conveniencia sin cajeros. Está claro que la compañía todavía está experimentando, pero puede ser mucho para que los consumidores lo procesen.

La semana pasada, la compañía abrió otro nuevo formato de tienda llamado Amazon Go Grocery, una tienda de 7,700 pies cuadrados repleta de tecnología en Seattle que permite a los compradores recoger productos y otros alimentos frescos sin tener que pagar en una caja con un cajero de carne y hueso.

Si has llevado la cuenta, eso significa que Amazon ahora opera 7 marcas de tiendas separadas, y planea abrir una más más adelante este año. Cuatro de estos conceptos son para comestibles. Pero la única tienda con grandes ventas es una que compró Amazon: Whole Foods, que tiene 500 ubicaciones. El resto tiene alrededor de dos docenas o menos.

Ahora que Amazon está un paso más cerca de la docena de tiendas, vale la pena tomarse un segundo para preguntar si hay alguna estrategia brillante bajo la manga de la compañía. Si es así, pocas personas saben cuál es.

"Estás lanzando muchas cosas contra la pared y nada se pega. Eso es lo que todo esto me dice", dijo Sucharita Kodali, analista de comercio electrónico de Forrester, sobre todos estos conceptos de tienda de Amazon.

Agregó que Amazon es un "maestro mediático", capaz de reunir muchas noticias para cada apertura de una nueva tienda, pero aún no ha demostrado que ninguno de estos nuevos conceptos sea exitoso o pueda ayudar a hacer crecer su negocio.

Amazon no quiso hacer comentarios para este artículo.

¿Qué hay detrás de esta estrategia para Amazon?

Lo que está claro es que todo este trabajo apunta al creciente interés de Amazon en el comercio minorista, un mercado con un enorme potencial para la compañía. A pesar de que Amazon es el mayor comerciante de comercio electrónico en EE.UU., las ventas en línea representan solo el 11 por ciento de todos los minoristas, por lo que expandirse a las tiendas físicas es una forma de mantener un crecimiento saludable. Pero después de años de rumores de que Amazon estaba a punto de asaltar el mundo físico minorista con cientos o miles de nuevas tiendas, la compañía está adoptando un enfoque mucho más lento, construyendo un puñado de conceptos y no parece decidirse por una idea en particular. todavía.

Aquí también hay un mayor riesgo, ya que Amazon se está expandiendo a la venta minorista física durante el llamado apocalipsis minorista, pues miles de tiendas en EE.UU. están cerrando sus puertas. En la actualidad, más personas compran en línea, y una de las principales razones de esto es Amazon.

Además de Amazon Go Grocery (1 tienda), la compañía opera tiendas de conveniencia sin cajero de Amazon Go (25 tiendas, 1 próximamente), quioscos temáticos Amazon Pop Up (5 lugares, 1 próximamente), librerías Amazon Books (21 tiendas, 2 próximamente), tiendas de mercadería general de Amazon 4-stars (11 tiendas, 10 próximamente), ubicaciones de recolección de comestibles Amazon Fresh Pickup (2 tiendas), Whole Foods (500 tiendas) y una tienda de comestibles con la marca Amazon planeada para Los Ángeles. También cerró sus 87 quioscos del centro comercial Amazon el año pasado.

Andrew Lipsman, analista minorista de eMarketer, dijo que la estrategia aquí es típica para Amazon. Dijo que Amazon está experimentando con muchas ideas diferentes para ver qué funciona. Esto se hace con su línea de bocinas inteligentes Echo y sus métodos de entrega. Cuando recibiste US$11,600 millones en ganancias el año pasado, ¿por qué no hacerlo también con las tiendas?

Ahora que ha desarrollado un puñado de ideas de tiendas, es probable que Amazon las reduzca a las que considera más exitosas, dijo Lipsman. Eso sugiere que las marcas que ha tardado en expandirse no sobrevivirán o se mantendrán pequeñas. Esos incluyen Amazon Books, con 21 tiendas abiertas durante cuatro años, y Amazon Fresh Pickup, con dos ubicaciones.

Las estrellas más brillantes en la alineación podrían ser Amazon Go, con 25 tiendas abiertas en solo dos años, y Amazon 4-star, con 11 tiendas abiertas en un año y medio.

Kodali señaló que las ventas anuales de Amazon alcanzaron los US$280,500 millones el año pasado, mientras que sus tiendas de formato pequeño Amazon Go y Amazon Books probablemente solo generan varios millones de dólares al año cada una. Ella argumentó que sería mejor para la compañía apuntar a los formatos más grandes, ya que incluso 10 o 20 veces más las tiendas Go no moverán la aguja para una compañía tan grande.

Si bien Lipsman estuvo de acuerdo con esa evaluación de dólares y centavos, ve a las tiendas más como un banco de pruebas para nuevas ideas y lugares donde Amazon puede recopilar datos valiosos de compras del consumidor que puede usar para sus principales tiendas en línea y su creciente negocio publicitario.

Además, dijo, tener estas tiendas ofrece otra faceta del ecosistema de Amazon, ayudando a fidelizar a los clientes y alentándolos a comprar más con el minorista electrónico. Es la misma razón por la que la compañía vende sus dispositivos a precios bajos: si tienes un dispositivo Fire TV o una bocina Echo, es más probable que compres en Amazon y te hagas miembro de Amazon Prime.

El hecho de que Amazon haya desarrollado cuatro ideas diferentes de comestibles apunta a su gran interés en esa área, dijo Lipsman, ya que ayudará a la compañía a expandirse en la entrega de comestibles en línea y hacer clic y recoger alimentos.

Pero, incluso si todas estas tiendas resultan ser un fracaso, eso no dañará a la compañía, dijo. "Amazon puede permitirse experimentar y abrir algunas tiendas incluso si no funcionan".