Amazon rompe récord de ventas en las fiestas de 2018 —de nuevo

Como lo ha hecho en los últimos años el día después de Navidad, Amazon publicó el miércoles una lista de sus logros en la temporada de fiestas de este año. Entre los puntos importantes de cifras y reivindicaciones varias, la compañía asegura que se ha arraigado aún más en nuestras festividades: Clientes en todo el mundo pidieron esta temporada navideña más artículos del gigante minorista que nunca antes.

En particular, Amazon presume estadísticas clave para su servicio de suscripción Prime. Según Amazon, envió más de mil millones de artículos durante la temporada de vacaciones en Estados Unidos a través de Prime, un repunte desde la última vez que dio a conocer el número de envíos Prime en 2016, cuando dijo que había hecho más de mil millones de envíos de Prime a nivel mundial (este año no ofreció la cifra global, sin embargo). Asimismo, Amazon asegura que decenas de millones de personas se suscribieron a Prime o bien se registraron para el la prueba de Prime durante esta época, en comparación con los cuatro millones de suscripciones o pruebas de Prime registradas durante "una semana" en 2017.

Amazon también presumió la venta de aparatos propios, incluyendo los productos Amazon Echo, Fire, y Kindle, durante la época festiva de 2018. La compañía asegura que vendió "millones más" de dispositivos Amazon este año que lo logrado en años pasados. Enista la Echo Dot, la bocina más básica de Alexa, hasta arriba de los productos más vendidos en cualquier categoría.

Amazon también aseguró que los dispositivos de streaming Fire TV Stick 4K y la bocina Amazon Echo con los dispositivos más vendidos en cualquier categoría y dijo que había una época de ventas récord de la versión para niños de la Echo Dot y la tableta Kindle Fire, la cual incluye elementos par restricción parental.

Amazon dijo, además, que Alexa controla más de 100 millones de temporizadores en tres veces más dispositivos de lo que logró en la época navideña de 2017.

"All I want for Christmas is You", de Mariah Carey, sigue siendo la canvión de temporada más reproducida a través de Alexa por tercer año consecutivo.