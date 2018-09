Amazon reveló accidentalmente un subwoofer Echo y un enchufe inteligente

Screenshot by Pocket-lint

El lunes, supimos por un informe que Amazon anunciaría una cantidad sin precedentes de dispositivos inteligentes para el hogar activados por voz, incluido un microondas. Ahora, parece que dos de esos aparatos se han filtrado antes de su presentación oficial, gracias al propio sitio web de Amazon.

Pocket-lint, un sitio tecnológico del Reino Unido, descubrió listados de Amazon Echo Sub, un subwoofer de 6 pulgadas y 100 vatios diseñado para emparejarse con hasta dos bocinas Amazon Echo. También encontró un nuevo Smart Plug de Amazon, lo que podría permitirnos controlar una toma de corriente eléctrica con comandos de voz de Alexa también.

Es particularmente intrigante que Amazon pronto pueda permitirnos emparejar dos Echos para crear un sistema de sonido estéreo con distintos canales, izquierdo y derecho.

La última vez que lo intentamos esto no fue posible, tan solo podía hacer la reproducción multisala donde cada una de sus bocinas reproducía la misma música sincronizada, pero la reproducía en mono. (Sin embargo, el Sonos One equipado con Alexa sí admite sincronización estéreo).

De acuerdo con Pocket-lint, los nuevos productos se encontraban en el sitio de Amazon esperando a ser descubiertos hoy, aunque los enlaces ya no están disponibles.

Sin embargo, como señala la publicación, debemos tomar los precios que figuran en estas capturas de pantalla con pinzas, ya que no suenan demasiado realistas.

Screenshot by Pocket-lint

Mientras que aproximadamente US$100 podría ser un precio razonable para un subwoofer inalámbrico, US$125 para un enchufe inteligente ciertamente no lo es. Nuestros enchufes inteligentes favoritos generalmente se pueden obtener por tan solo US$20.

Así que estos podrían ser dos de los ocho o más dispositivos que CNBC informó que Amazon podría revelar a fines de este año. Tendremos que esperar y ver si otros se filtran, y si es verdad que Amazon se está convirtiendo en audiófilo ahora.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.