Agrandar Imagen Fethi Belaid/AFP/Getty Images

Amazon ha emitido un aviso de retirada de producto a los clientes que compraron gafas para ver el eclipse solar de finales de agosto que podrían venir de un fabricante no recomendado.

El minorista de Internet comenzó a notificar a los compradores de las gafas no verificadas el sábado, advirtiéndoles que no deben utilizar el producto para ver el eclipse total de sol a finales de mes. Los clientes que no han recibido un correo electrónico no tienen nada de qué preocuparse porque sus gafas no serían las del problema.

"Recomendamos que no use este producto para ver el sol o el eclipse", dice el correo electrónico.

Las ventas de gafas para ver el eclipse han sido positivas durante las últimas semanas. El evento tendrá lugar el 21 de agosto, día en el que la luna pasará frente al sol, borrándolo completamente para quienes se encuentran en un corredor de 70 millas de ancho que se extiende a través de Estados Unidos.

Amazon dijo que emitió el aviso de retirada debido a las preocupaciones que existen sobre la calidad de las gafas.

"La seguridad es una de nuestras más altas prioridades. En una muestra de gran preocupación, hemos contactado de manera proactiva a los clientes y hemos proporcionado reembolsos para las gafas de eclipse que pueden no cumplir con los estándares de la industria", dijo Amazon en un comunicado. "Queremos que los clientes compren con confianza en cualquier momento que realicen una compra en Amazon.com y que las gafas de eclipse vendidas en Amazon.com estén obligadas a cumplir con el estándar ISO pertinente".

Si tienes más dudas sobre qué gafas comprar para ver el eclipse solar, la American Astronomical Society tiene más información que puede ayudarte a elegir las mejores.