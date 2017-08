Amazon reducirá el precio del aguacate y otros productos en Whole Foods

Getty Images

Los aguacates, los huevos y el salmón costarán menos en Whole Foods a partir del lunes — gracias a Amazon.

La gigante de comercio digital anunció el jueves que al concretar su adquisición de Whole Foods este lunes 28 de agosto, reducirá los precios de estos y muchos otros alimentos orgánicos en las 460 tiendas de la cadena en todo el país. Amazon anunció en junio la compra de Whole Foods por US$13,700 millones y esta semana recibió luz verde de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) y los accionistas para cerrar el acuerdo.

Según Amazon, los miembros Prime recibirán descuentos y beneficios adicionales después que Whole Foods integre Prime a su software de compras. Esto permitirá que los suscriptores a Prime puedan, en un futuro, pedir los productos de la marca privada de Whole Foods directamente por Amazon, y sus otras marcas de envío como AmazonFresh, Prime Pantry y Prime Now. Además, los casilleros Amazon Lockers llegarán a los mercados de Whole Foods para que los clientes puedan recoger sus compras de Amazon.com mientras compran sus alimentos, dijo la compañía. Amazon Prime tiene un costo de US$99 al año y ofrece envíos de productos gratis en dos días y acceso a su servicio de streaming de contenidos.

Estos esfuerzos por Amazon ya ha recibido una respuesta de su mayor rival. Walmart anunció ayer que sus productos se podrán pedir online en otro lugar que no sea su propio sitio Web; en concreto mediante la bocina Google Home; celulares compatibles con Google Assistant o el app o sitio Web de Google Express. Los productos en Amazon.com ya se pueden pedir por la colección de bocinas Amazon Echo.