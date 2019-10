Amazon: los artículos súper baratos ahora son más fáciles de comprar

Helen H. Richardson/Getty Images

Amazon ha mantenido un programa durante años llamado "Add-on items" (Productos Plus en español) que restringe el envío de ciertos productos económicos a menos que tu cesta de alcance un límite de US$25 o 19 euros. Amazon dice que este programa le ha permitido ofrecer cosas realmente baratas que de otro modo serían demasiado costosas para enviar por sí mismas.



Pero parece que Amazon ha reducido silenciosamente el tamaño de su programa "Add-on Items", lo que facilita a los compradores de Prime comprar un tubo de bálsamo labial por US$1.20 o un ambientador Glade por 82 centavos, sin tener que gastarse US$25.

En una llamada con periodistas 24 de octubre, el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, me confirmó este cambio cuando le pregunté por el asunto, que fue reportado por Recode a principios de este mes. Muchos de estos artículos ahora están incluso disponibles para envío a través Prime. Sin embargo, la oficina de prensa de Amazon se negó a decir mucho más sobre el tema.



"Tenemos un programa de "Add-on Items" a nivel mundial", me dijo Olsavsky. "Hemos estado revisando qué productos pusimos en ese programa en EE. UU y en los últimos seis meses hemos reducido la cantidad de ASINs (números de identificación estándar de Amazon que da a cada producto que vende ) que están en el programa Add-on". Olsavsky no ofreció ningún otro detalle sobre este cambio y pasó a otra pregunta.

Si no eres miembro Prime, aún necesitarás sumar US$25 en artículos para obtener el envío gratis. De lo contrario, Amazon puede cobrarte alrededor de US$6 por cada uno de estos artículos de bajo precio. La reducción del programa "Add-on" podría ser una bendición para los clientes Prime interesados en adquirir de manera compulsiva artículos pequeños, sin tener que preocuparse adquirir más cosas para llegar al límite de compra.

El cambio es probablemente un reflejo de la inversión multimillonaria que la compañía ha realizado en su infraestructura de envío y almacenamiento, con la que pretende reducir el tiempo de entrega con Prime de dos días en un día. Pero, como Amazon mostró en su último informe trimestral el 24 de octubre, esos costos de infraestructura, que probablemente incluyen el envío de artículos de precios súper bajos en un día, están reduciendo sus ganancias. Además, menos "Add-on items" disponibles podría perjudicar a los comercios locales o a las farmacias como CVS y Rite-Aid.



Aún así, si realmente necesitas pasta de dientes, jabón, hilo dental o desodorante, puedse salir a buscarlo en lugar de esperar un día para que te llegue.