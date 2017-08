Agrandar Imagen James Martin/CNET

Amazon ha recibido el beneplácito de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) y de los accionistas de Whole Foods para la compra de la red de supermercados, en lo que significa uno de los mayores movimientos de la empresa del comercio electrónico en tiendas físicas.

Whole Foods, con más de 460 tiendas en Estados Unidos y una posición dominante en la venta de alimentos naturales y orgánicos, pasará a ayudar a Amazon en su visión de los supermercados del futuro, algo que ya hemos visto con el primero de ellos, Amazon Go, una tienda experimental abierta en el corazón de Seattle, en donde se encuentra la sede central de la compañía, y en la que no tienes que utilizar dinero o tarjetas, porque las ventas ocurren a través del app del app de la empresa.

Según Bloomberg, el acuerdo de compra podría estar totalmente cerrado en diciembre. En el último año en un inesperado giro de los acontecimientos Amazon ha comenzado a lanzar tiendas físicas, no solo supermercados, sino que también librerías.

El negocio de Amazon evoluciona con el registro de nuevos servicios de comida, nuevos formatos de envío de la compra a través de correo postal e incluso con varios rumores que aseguran que la empresa también comenzará a vender entradas de conciertos en línea, al adquirir una empresa de las dimensiones de Ticketmaster, con quien no pudo llegar a un acuerdo.

De momento, con la adquisición de Whole Foods, Amazon tendrá que enfrentarse a Walmart, la red de supermercados líder en la venta en línea de comida, según la fuente, y que ha cerrado negociaciones con Uber para el envío de la compra y con Google para permitir a los compradores adquirir productos mediante el altavoz de la empresa.