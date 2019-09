Amazon prueba sistema de pago que escanea tu mano: reporte

Getty Images

Amazon trabaja, supuestamente, en un sistema de pago que eliminaría la necesidad de cargar efectivo o una tarjeta de crédito. Solo tendrías que mostrar tu mano.

El gigante minorista por Internet está probando escáneres que pueden identificar las manos de los individuos para hacer pagos en una tienda, reportó el martes 3 de septiembre el New York Post. Amazon espera tener los escáneres colocados en sus supermercados Whole Foods a principios del año entrante, publicó el periódico, citando fuentes que conocen los planes de la compañía.

A diferencia de los escáneres de huellas dactilares que se encuentran en los dispositivos móviles, el sistema de Amazon no requiere que los usuarios toquen la superficie del escáner. En cambio, utiliza visión y geometría de profundidad para escanear las manos de los compradores con cuentas de Amazon Prime y hacer el cargo a la tarjeta de crédito que tienen dada de alta en el sistema, explicó el diario.

El escáner tiene una precisión de una parte de 10,000 de 1 por ciento. Sin embargo, los ingenieros de Amazon esperan alcanzar una precisión de una millonésima parte dentro del 1 por ciento, según el Post.

Una vocera de Amazon declinó hacer comentarios, argumentando que "no hacemos comentarios sobre rumores o especulaciones".

Este no sería el primer intento de Amazon para reinventar la compra de productos. La compañía llamó mucho la atención cuando presentó Amazon Go, una cadena de tiendas de conveniencia que no tienen cajas registradoras. Presentado en 2016, Amazon Go permite a los clientes registrarse en los torniquetes usando sus teléfonos, tomar lo que quieran y luego retirarse.

Sin embargo, los gobiernos estatales aprobaron leyes para prohibir las tiendas que funcionan sin efectivo, argumentando que discrimina a clientes más jóvenes o de bajos ingresos que no tienen cuentas bancarias, tarjetas o teléfonos inteligentes. En respuesta a estas preocupaciones, Amazon dijo a principios de este año que comenzaría a aceptar efectivo en sus tiendas Amazon Go.