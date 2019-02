Amazon producirá más de 20 nuevas series originales, cinco de ellas en México

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video dio a conocer el miércoles que producirá más de 20 nuevas series originales, desarrolladas en México, España, Gran Bretaña, Alemania, Italia, India y Japón. En México la plataforma de streaming reveló que desarrolla cinco shows, entre ellos uno producido por el realizador chileno Pablo Larraín.

Además, Amazon confirmó que renovará para una segunda temporada a otras dos producciones mexicanas: el reality de humor LOL: Last One Laughing, conducido por el comediante mexicano Eugenio Derbez, con miras a estrenarla a finales de 2019; y la serie Diablo Guardián, con Paulina Gaitán, Andrés Almeida y Adrián Ladrón.

Entre los anuncios de interés llama la atención la revelación de que Benedict Cumberbatch (Sherlock) interpretará a Satanás en la serie Good Omens, protagonizada por David Tennant y Michael Sheen, cuyo estreno será el 31 de mayo. La actriz Frances McDormand aportará la voz de Dios en el show.

En esta nueva estrategia de alcance global por parte de Amazon Prime Video, destacan títulos como The Power, un thriller británico basado en la popular novela de ciencia ficción de Naomi Alderman, en la que los hombres temen a las mujeres; la serie alemana We Children of Bahnhof Zoo, sobre un grupo de adolescentes inmersos en el mundo de las drogas en el Berlín de los años 70 del siglo pasado; The Last Hour, un thriller sobrenatural de la India ambientado en una estación de escalada de los Himalayas; y una serie de temática social aún sin título que será la primera producción en Japón que crea Vice Media para Amazon Prime Video.

Prime Video en México

La oferta de shows originales de Amazon en México consiste en:

El Presidente: Producida por el realizador chileno Pablo Larraín (nominado al Oscar 2013 por No) y, pese a que es una producción mexicana, contará la historia del escándalo de corrupción de la FIFA a través de la mirada del presidente de un pequeño equipo de fútbol chileno que "pasa del anonimato a convertirse en la pieza clave de una trama de sobornos de US$150 millones".



El juego de las llaves: Es una "comedia sobre la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el deseo", ambientada en el México actual. Según la sinopsis, trata sobre cuatro parejas amigas que un día deciden hacer intercambio de parejas.

Cómo sobrevivir soltero: Es un drama que explora en clave de ficción la vida del actor mexicano Sebastián Zurita y su grupo de amigos millennials.

Otro show aún sin título pertenece al género de ciencia ficción y horror, del que solo se refiere que es "una montaña rusa de terror con altas dosis de suspenso y humor negro a través de una apocalíptica batalla de proporciones épicas". Producen las empresas Dynamo (Narcos) y Red Creek Productions (Sins of My Father).

Producida en alianza con Televisa se menciona otra serie que tiene a Ciudad de México como "telón de fondo de una historia intensa compuesta por políticos, asesinos, espías del Gobierno y carteles de la droga que se enfrentan en una lucha por tomar el control del liderazgo" político y criminal.



En España, Amazon dio luz verde a dos producciones: El Cid y La templanza. En el caso de La templaza, es una adaptación de la popular novela de María Dueñas y se desarrolla en la década de 1860 en varios países, como México, Cuba, Inglaterra y España. El Cid explora la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el legendario Cid Campeador, "pero desde una perspectiva contemporánea".

Amazon también reveló que su primera serie original en Italia, aún sin título, es un drama criminal que transcurre en la ciudad de Milán a finales de los años 80 del siglo pasado, sobre un adolescente tímido que se convierte en el integrante más joven de la mafia local para ganarse el respeto de su padre.

La plataforma también confirmó que Al Pacino lidera el elenco de la serie The Hunt, drama sobre la búsqueda de criminales nazis que cuenta con Jordan Peele (Get Out) como productor ejecutivo.

Según la sinopsis oficial difundida el miércoles por Amazon, Pacino interpreta en la serie a Meyer Offerman, líder de un grupo de vigilantes conocido como The Hunters, que opera en Nueva York en 1977. Esta organización descubre que cientos de altos funcionarios nazis viven en Estados Unidos y están conspirando para crear un Cuarto Reich.

Finalmente, Amazon dio a conocer la fecha de estreno de su nueva serie, Hanna, basada en el filme de 2011 protagonizado por Cate Blanchett y Saoirse Ronan. La nueva versión, que igualmente trata sobre una joven que creció en los bosques perseguida por la CIA, se estrena el 29 de marzo.

