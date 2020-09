Amazon Prime vs. Walmart Plus: ¿Cuál de los dos servicios ofrece más?

Las compras en línea de comestibles y otros productos se han disparado durante la pandemia de coronavirus, y no es ningún secreto que Amazon y Walmart son las cadenas que dominan nuestras necesidades de entrega. El 15 de septiembre, Walmart lanzará Walmart Plus, un nuevo servicio de entrega rápida para comestibles y otros productos que normalmente encontrarías en la gran tienda, lo que posicionará al minorista para competir más directamente en el mercado de compras en línea con Amazon Prime. Al igual que Prime, Walmart Plus funcionará mediante el pago de una suscripción anual.

Si bien tanto como son servicios de entrega por suscripción, tienen diferentes ventajas que ofrecer. Aquí hay un desglose de lo que obtienes con cada uno y cómo se comparan.

Amazon Prime y Walmart Plus, frente a frente

Amazon Prime Walmart Plus Disponibilidad Ya está disponible Se lanza el 15 de septiembre Costo de la suscripción anual US$119 US$98 Costo de la suscripción mensual US$12.99 US$12.95 Prueba gratuita 30 días 15 días Entrega el mismo día Para pedidos de más de US$35 Para pedidos de US$35 o más Productos disponibles para entrega el mismo día 3 millones 160,000 Entrega de comestibles Sí Sí Servicios de streaming y otros medios Sí No Descuentos por combustible No Sí

James Martin/CNET Probablemente ya estés familiarizado con Amazon Prime: el programa de membresía de Amazon ha existido durante 15 años y tiene más de 150 millones de suscriptores pagos. Una membresía Prime (que cuesta US$119 al año o US$12.99 al mes) incluye envíos gratis en un día en Estados Unidos y entregas el mismo día en ciertas áreas. También obtendrás entrega gratuita en la fecha de lanzamiento en ciertos pedidos por adelantado. Si nunca te has registrado antes, puedes obtener una prueba gratuita de Prime de 30 días. Y si eres estudiante o recibes asistencia de parte del gobierno también calificas para recibir una membresía con descuento. El mayor beneficio de Amazon Prime es la amplia variedad de productos disponibles para entrega gratuita en uno o dos días sin mínimo de compra. Encontrarás más de 10 millones de artículos disponibles para su envío gratis en un día, y unos 3 millones de artículos más para entrega el mismo día (aunque tendrás que gastar US$$35 como mínimo para tener esta opción). Un elemento de Amazon Prime que no encontrarás con Walmart Plus son todos sus beneficios de streaming. Con tu suscripción Prime, tendrás acceso a Amazon Prime Video, Prime Music y Prime Gaming (Prime Video es la mayor ventaja aquí, con su gran catálogo de programas de televisión, películas y originales nuevos y antiguos). Prime Reading te permite tomar prestados libros y revistas para tu tableta Fire o tu aplicación Kindle. Y Amazon First Reads te ofrece una descarga gratuita de libros nuevos cada mes. Prime Wardrobe también te permite probarte algunas prendas en el sitio antes de comprarlas. Los miembros Prime en ciertas ciudades obtienen entrega en 2 horas de Whole Foods Market, y aquellos con una tarjeta Visa Amazon Prime Rewards también obtienen un 5 por ciento de reembolso en efectivo en compras de Whole Foods. Los miembros Prime en ciertas áreas también obtienen entrega de comestibles gratuita a través de Amazon Fresh, que cumple con los pedidos a través de los almacenes de Amazon en lugar de Whole Foods u otra tienda de comestibles. Whole Foods y Amazon Fresh no tienen un mínimo de entrega de comestibles, a menos que desees una entrega gratuita de dos horas, en cuyo caso tu pedido deberá ser de al menos US$35, o tendrás que pagar una tarifa de envío de US$4.99. Los miembros Prime también obtienen descuentos adicionales a través de la opción Suscribirse y ahorrar en ciertos productos, como artículos domésticos regulares.

Walmart A partir del 15 de septiembre, una membresía de Walmart Plus costará US$98 al año o US$12.95 al mes. También habrá una prueba gratuita de 15 días, pero todavía no hay información sobre descuentos para estudiantes u otras personas. Walmart Plus se basa en la opción Entrega ilimitada original del gigante minorista, que ofrece "precios de tienda" y entrega "tan rápida como el mismo día" en más de 160,000 artículos. En otras palabras, una membresía enviará casi cualquier cosa en la tienda a tu casa en el plazo de un día, o incluso el mismo día, sin tarifas adicionales, siempre que cumplas con el mínimo de compra de US$35 (que es el mismo para entregas de Amazon de Whole Foods y Amazon Fresh). Walmart Plus también ofrece algunos beneficios en la tienda: los suscriptores tendrán acceso a Scan & Go, una función en la aplicación de Walmart que te permitirá escanear artículos mientras compras en la tienda y pagar con Walmart Pay. Lee más: Walmart Plus está listo para su lanzamiento Los miembros también ahorrarán hasta 5 centavos por galón en gasolina en casi 2,000 gasolineras Walmart, Murphy USA y Murphy Express en todo el país. Las estaciones de Sam's Club también se agregarán pronto a esa lista de estaciones de servicio. Walmart no parece especificar cómo su proximidad a una tienda afectará el tiempo de entrega, pero probablemente sea seguro asumir que cuanto más cerca estés, más probable será que puedas aprovechar la oferta de entrega el mismo día. Si bien Prime ofrece mucho más en términos de streaming y gama de productos, Walmart todavía tiene la ventaja en lo que respecta a los comestibles: es la tienda de comestibles más grande de Estados Unidos y sus precios suelen ser mucho más bajos que los de Whole Foods. Walmart insinuó que habrá más beneficios de membresía en camino, pero no dio otras pistas sobre lo que podemos esperar en el futuro.

¿Cuál elegir?

Si bien las dos membresías tienen algunas cosas en común, en última instancia son bastante diferentes. Amazon Prime gana en términos de variedad de productos disponibles, servicios adicionales de streaming y otros beneficios. Pero Walmart Plus puede ser la mejor opción si buscas principalmente entregas de comestibles asequibles y también compras más convenientes en la tienda.

Como hemos señalado anteriormente, si normalmente compras comestibles una vez a la semana y usas Walmart Plus cada vez, te cuesta US$1.89 por semana (según la tasa anual de US$98) para que te entreguen tus comestibles, lo que ahorra tiempo y tu riesgo de exposición al COVID-19. La membresía anual de Walmart Plus también es US$21 más barata que la de Amazon Prime, aunque los costos mensuales son aproximadamente los mismos.

También vale la pena señalar que aún puedes aprovechar muchos de los servicios de entrega de Amazon Prime y Walmart Plus sin necesidad de suscribirte. Los clientes de Walmart que no son miembros de Plus actualmente obtienen entregas gratuitas en dos días para millones de artículos en pedidos de US$35 o más y, a veces, también pueden obtener entregas en el mismo día, dependiendo de dónde vivan. Y los clientes de Amazon que no sean miembros Prime pueden obtener envío estándar gratuito en pedidos de US$25 o más.