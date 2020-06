Amazon Prime Video te permitirá ver programas con hasta 100 amigos

Angela Lang/CNET

Amazon está agregando su función Watch Party a Prime Video, algo que básicamente te permite ver programas y pelis con tus amigos y familiares mientras sigues confinado en casa por la crisis del coronavirus. La nueva función permitirá a los suscriptores de Prime Video ver prácticamente programas de televisión y películas con hasta 100 miembros de Prime.

Al usar Watch Party de Amazon, los suscriptores de Prime Video pueden organizar una fiesta haciendo clic en el nuevo ícono Watch Party que aparece junto a los programas de TV y películas. Los anfitriones pueden controlar el video sincronizado para sus amigos y familiares invitados. Los miembros principales de una "Watch Party" también pueden comentar la película utilizando la barra lateral de chat.

Amazon ha comenzado a implementar gradualmente su nueva función para los suscriptores de Amazon Prime en EE.UU. Prime Video cuesta US$9 al mes por una suscripción independiente o como parte de un plan anual de membresía de US$119. Por ahora, la función solo está disponible en algunos navegadores de escritorio. No es compatible aún con televisores inteligentes, consolas de juegos, teléfonos móviles y tabletas.

Varias compañías de streaming de contenidos han lanzado nuevas formas de mirar con amigos en medio de la pandemia de coronavirus. Hulu probó una función de fiesta similar para sus suscriptores en mayo. Netflix, HBO Go y HBO Now también tienen funciones para ver con amigos través de extensiones de terceros. Netflix Party es un complemento gratuito para Google Chrome que te permite ver de forma remota programas de Netflix con amigos y familiares. La función para ver contenidos en grupo de HBO Go and Now es una aplicación de la compañía de cine virtual Scener, disponible a través del navegador Chrome.