Amazon Prime Video lanza streaming de contenido en realidad virtual

El contenido de Amazon Prime Video está ahora disponible para verse en gafas de realidad virtual, según anunció la empresa el miércoles 24 de julio. Las gafas Oculus Quest, Oculus Go y Samsung Gear VR se pueden usar para ver el contenido del servicio de streaming.

Las gafas de realidad virtual se pueden usar para ver contenido "original de Amazon, suscripciones a canales, eventos en vivo y más", dijo Amazon. También se han habilitado los comandos de voz para encontrar contenido en el servicio de streaming de video.

Amazon dijo que su biblioteca compatible con VR se está expandiendo, pero señaló que series como The Marvelous Mrs Maisel, Good Omens, Guava Island, Catastrophe, The Grand Tour, Fleabag, The Man in the High Castle, Carnival Row, Bosch y Tom Clancy's Jack Ryan ya serán compatibles con VR.

Para configurar el servicio, tendrás que sincronizar tus gafas con el app móvil Oculus, irte a la Oculus Store desde ahí, encontrar el app Prime Video, bajarlo e instalarlo. Luego, tendrás que iniciar el app e ingresar a tu cuenta de Amazon.

Si tienes unas gafas Gear VR, necesitas instalar el software Oculus en tu teléfono Samsung.

Netflix, Hulu y YouTube ya tienen servicios para ver contenido en VR.

