Amazon Prime Video renueva Hunters para una segunda temporada

Amazon Prime Video

La plataforma de streaming Amazon Prime Video anunció que renovó para una segunda temporada a la serie Hunters, recién estrenada en febrero de 2020. Creada por David Weil y producida por Jordan Peele (Get Out), la serie contó con Al Pacino, Logan Lerman y Jerrika Hinton como protagonistas de su primera temporada.

La serie narra la historia de un grupo que se dedica a perseguir y llevar a la justicia a criminales de guerra nazis en 1977. Conocidos como hunters (cazadores), este grupo ha descubierto a "cientos de oficiales nazis de alto rango que viven ocultos entre la población y conspiran para crear un Cuarto Reich en Estados Unidos", según reza la sinopsis oficial.

Reproduciendo: Mira esto: Maratón de series para el encierro

"Estoy más que agradecido a Jennifer Salke [directora de Amazon Studios] y a la familia de Amazon por su continuo y extraordinario apoyo a Hunters", dijo Weil en el comunicado de. "Junto a nuestro magnífico reparto, increíble equipo y brillantes escritores y productores, estoy más ansioso que nunca por compartir la próxima temporada de la saga de Hunters con el mundo".

Además de Lerman, Hunters incluye en su elenco a Jerrika Hinton (Grey's Anatomy), Tiffany Boone (Little Fires Everywhere), Josh Radnor (How I Met Your Mother), Dylan Baker (The Americans), Kate Mulvany (Secret City), Greg Austin (Mr Selfridge), Louis Ozawa (Bosch), Carol Kane (Unbreakable Kimmy Schmidt) y Saul Rubinek (Warehouse 13).

Amazon Prime Video no reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de Hunters.