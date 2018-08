Comcast integrará el acceso a Amazon Prime Video en sus cajas Xfinity X1

Comcast y Amazon anunciaron el jueves que para finales de año los suscriptores de la proveedora de cable podrán acceder al servicio de streaming mediante la caja X1, sin otro dispositivo adicional.

Además, los clientes de Comcast no tendrán que usar el app de Amazon, la asistente Alexa ni ningún otro dispositivo de Amazon para encontrar contenido ya que lo podrán buscar a la carta o utilizar comandos de voz con el control remoto de la X1 para acceder y encontrar series de TV y películas en Amazon Prime Video.

Sin embargo, esto no quiere decir que el servicio sea gratuito. Aparte de la suscripción al cable habrá que pagar la membresía Prime, que recientemente subió de US$99 al año o US$10.99 mensuales, a US$119 anual y $12.99 al mes.

La integración de Amazon Prime Video en la caja X1 de Comcast serviría para incentivar a más personas a no eliminar su conexión a los servicios de cable, al hacer más práctico cambiar de una televisora como Univisión o Telemundo a Mozart in the Jungle, una serie original de Amazon con Gael García Bernal. Además, una característica atractiva es que si tienes una TV con resolución 4K, tendrías acceso a todo el contenido 4K HDR de Amazon porque la caja X1 es compatible con la tecnología que puede decodificar esas transmisiones.

Según la firma de investigación de mercados eMarketer, las proveedoras están perdiendo más suscriptores de lo esperado este año.

Comcast inició una colaboración similar con Netflix en noviembre de 2016.