Lo prometido es deuda: Amazon Prime Video llega al Apple TV

Después de una larga espera, Amazon Prime Video ya está disponible para el Apple TV.

Esto quiere decir que los suscriptores a Prime y fanáticos de series como The Man in the High Castle o The Grand Tour, ya pueden seguir viendo su contenido en un televisor conectado a la cajita de streaming de Apple.

El app permite ver en streaming el catálogo de Amazon Prime Video, además de que se pueden editar sus listas de reproducción, cuenta con integración de búsquedas dentro del app y también forma parte de los apps compatibles con búsquedas universales con Siri (esto es algo limitado geográficamente, pues solo en un puñado de países podrá funcionar).

Para descargar la aplicación, ve a la Apple Store integrada en el Apple TV y busca el app. También puedes buscarla pidiéndole a Siri que te muestre aplicaciones de Amazon. La descarga es gratuita, aunque recuerda que necesitas de una suscripción al servicio para poder ver el catálogo.

En el app de Prime Video para el Apple TV tendrás que iniciar sesión con esta extraña forma de inicio de sesión que tienen algunos apps, incluyendo a YouTube en el Apple TV. Tendrás que ir a un navegador en computadoras o móviles, iniciar sesión en Amazon y después introducir un código que te aparece en el Apple TV, esto como método de sincronización y autorización entre tu cuenta de Amazon y el Apple TV.

Una vez hecho esto, estás listo para disfrutar del contenido de Amazon Prime Video en tu Apple TV.

Amazon Prime Video era una de las pocas aplicaciones que hacían falta en el dispositivo de Apple que este año llegó a su quinta generación. Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, dijo en el WWDC 2017 que la aplicación de la firma de Jeff Bezos llegaría este mismo año. Promesa cumplida.