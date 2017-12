Amazon: Prime Video se convirtió en el app más descargado en Apple TV

Agrandar Imagen David Katzmaier/CNET

Los usuarios de Apple TV morían por tener el app Amazon Prime Video, y ahora que ya la tienen disponible, no pueden dejar de descargarlo.

La buena recepción ha sido tal que, después de más de medio año de espera, la aplicación se convirtió en el app más descargado en su primer fin de semana desde su debut en la tienda el 6 de diciembre.

"Prime Video ha sido un éxito entre los consumidores de Apple TV en todo el mundo", dijo una vocera de Amazon a CNET en Español. "Tuvo la mayor cantidad de descargas en su primer semana que cualquier otro app en la historia de tvOS".

Pero como en cualquier historia, es importante conocer las posturas de los involucrados, así que preguntamos a Apple sobre el número de descargas de Prime Video y si, en efecto, Amazon Prime Video se convirtió en el app más descargado en su semana de debut. Actualizaremos este artículo en caso de obtener una respuesta.

El app Prime Video era una de las pocas (quizá la última) aplicaciones que no estaban disponibles en el Apple TV, dejando a los usuarios de Amazon Prime sin la posibilidad de ver contenido en la cajita de streaming de Apple y con la única alternativa de usar AirPlay.

Apple anunció en junio que Prime Video llegaría a Apple TV, pero no dio una fecha exacta y solo mencionó "este año". La espera desde el anuncio fue tal que hasta se llegó a pensar que la aplicación no estaría lista antes de acabar el año. La aplicación, gratis para descargar pero que requiere suscripción a Prime, permite ver todo el catálogo de Amazon, aunque todavía no ofrece el contenido 4K.