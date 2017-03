Agrandar Imagen CNET

CIUDAD DE MÉXICO -- Tras probar Amazon Video en México desde diciembre, Amazon lanzó Amazon Prime en el país, comenzando este mismo martes y con presencia a nivel mundial.

La suscripción a Amazon Prime --que ofrece acceso al catálogo de videos a la carta y ofrece envíos gratis e ilimitados-- tendrá un costo anual de $899 pesos, pero por apertura, el costo será de $449 pesos. Además, los actuales usuarios de Amazon pueden usar el servicio gratis por 30 días y probar sus bondades.

En México, Amazon Prime ofrecerá envío gratis de un día en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Querétaro. Para el resto de ciudades, Amazon México ofrece envío de dos días gratis al resto de la república mexicana y sólo en algunos productos.

Amazon Prime también ofrece envíos gratis en 6 a 9 días en productos enviados por Amazon EE.UU. Amazon México tendrá descuentos en envíos a la Ciudad de México en envíos prioritarios desde Estados Unidos en 2 a 4 días.

Asimismo, la suscripción a Amazon Prime ya incluye Amazon Video, acceso a las series y películas que la gigante de comercio electrónico ya ofrecía desde diciembre. The Man in the High Castle, The Grand Tour, Mozart in the Jungle, y más contenido es algo de lo que está disponible en el servicio.

"El anuncio de hoy en México marca la primera vez que Amazon ha combinado el lanzamiento del envío rápido y gratuito de Prime junto con Prime Video desde el día uno," dijo en el comunicado Greg Greeley, vicepresidente de Amazon Prime. "Pero apenas estamos comenzando, seguiremos agregando productos a nuestra selección, buscaremos ser más rápidos y añadiremos más películas y programas, haciendo a Amazon Prime cada vez mejor para sus miembros en México".

El lanzamiento de Amazon Prime en México sucede a casi dos años desde que el servicio de comercio llegó oficialmente al país. El precio en México es bastante diferente de los US$99 (unos $1,900 pesos) que cuesta en Estados Unidos; la diferencia es que en EE.UU. el servicio también incluye acceso ilimitado a libros electrónicos, promociones, ofertas y descuentos.