Amazon firma acuerdo con Disney para emitir series y películas en Latinoamérica

Marvel Studios

El fenómeno del streaming ha roto relaciones -- los superhéroes de Marvel en Netflix -- y forjado alianzas insospechadas. Es el caso del acuerdo por un año firmado el martes 1 de octubre entre Amazon y Disney para emitir películas y series de la compañía del ratón Mickey en toda Latinoamérica a través de Amazon Prime Video.

Los títulos que incluye el acuerdo son el Dream Team de Disney: Captain Marvel y Avengers: Endgame, de Marvel Studios; las cintas animadas Ralph Breaks the Internet y Toy Story 4, de Disney Animation y Pixar, respectivamente; y algunos de los exitosos reboots de fecha reciente, como The Lion King, Aladdin y Mary Poppins Returns, entre otras.

De acuerdo al comunicado de Amazon, el acuerdo entra en vigencia desde el 1 de octubre hasta septiembre de 2020 y se extiende más allá de películas taquilleras como la saga de Pirates of the Caribbean o los filmes de las fases 1, 2 y 3 del Universo Cinematográfico Marvel a series televisivas como Grey's Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story y How I Met Your Mother.

"Amazon está comprometida a traer el mejor contenido original y con licencia a sus miembros Prime Video a lo largo de Latinoamérica. La biblioteca de películas y series de Disney son algunos de los títulos más populares alrededor del mundo; nuestros clientes van a amar ver estas historias clásicas y recientes", afirmó en el comunicado Pablo Iacoviello, jefe de Contenido para Latinoamérica de Amazon Prime Video.

Prime Video es la plataforma de streaming de Amazon y cabe imaginar que este acuerdo con Disney busca hacer disponibles en América Latina los contenidos de Disney por un año hasta que su propia plataforma, Disney+ (Disney Plus), esté lista para lanzar su servicio en Latinoamérica, lo que está previsto ocurra en el primer trimestre de 2021.