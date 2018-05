Amazon

Si eres miembro de Amazon Prime y te preguntabas cómo te beneficiaría la compra de Whole Foods por Amazon, ahora tendrás una mejor idea.

Las compañías anunciaron hoy que los miembros del servicio anual Amazon Prime comenzarán a recibir descuentos adicionales cuando compren en Whole Foods. Específicamente, obtendrán una rebaja del 10 por ciento adicional en los productos ya descontados. Además, los miembros de Prime podrán aprovechar descuentos en ofertas exclusivamente para ellos.

Los descuentos en Whole Foods – aunque bienvenidos– coinciden con el aumento en el precio de la suscripción anual a Prime que esta semana subió a US$119 para los miembros nuevos, y que subirá a partir del 16 de junio para las personas que piensan renovar su membresía. El nuevo precio es US$20 más que antes.

Sin embargo, estos descuentos adicionales podrían ayudar mucho a aquellos miembros de Prime en Estados Unidos con una tarjeta de subsidio médico Medicaid y a las personas de bajos recursos que reciben cupones de alimentos por la tarjeta EBT. Estos dos grupos sólo pagan US$6 al mes por Prime. Los estudiantes, que pagan sólo US$6.49 mensuales, también podrán ahorrar en sus compras en Whole Foods, dijo una portavoz de Amazon a CNET en Español.

Estos descuentos también benefician a los miembros de Prime que usan una tarjeta de crédito de Amazon. Actualmente, aquellos con la tarjeta reciben una devolución a la tarjeta del 5 por ciento por cada compra en Whole Foods –ahora también recibirán el 10 por ciento adicional. Y, si eres de las personas que pide comestibles para entrega a domicilio por el servicio Prime Now, Amazon dice que los mismos descuentos disponibles en los mercados Whole Foods se extenderán a estos consumidores.

Pero no salgas corriendo (todavía) a tu Whole Foods más cercano. Estos descuentos se lanzan esta semana primero en las tiendas Whole Foods en Florida y luego se desplegarán a todas las tiendas en EE.UU. más adelante este verano. El servicio Prime Now no está disponible para pedir de Whole Foods en Florida.

Para probar que eres miembro de Prime y poder sacar ventaja a estos descuentos, debes descargar el app de Whole Foods y vincularla a tu cuenta de Amazon. Cuando vayas a pagar en la caja, debes escanear el código QR que aparecerá en el app o usar tu número de teléfono (el mismo atado a tu cuenta de Amazon).

Con estos nuevos descuentos para los miembros de Prime, Amazon nuevamente busca plantar cara a su archirrival, Walmart, mostrándole que va detrás de sus consumidores.

Pero Walmart no se da por vencida. La gigantesca minorista ha rediseñado su sitio Web y su app para impulsar las compras en línea, ofrece películas gratis con anuncios por su servicio Vudu, y también envíos gratis en dos días sin la necesidad de una costosa suscripción. Sin embargo, aparte de estos descuentos en Whole Foods y la entrega de paquetes gratis, los miembros de Prime también tienen acceso gratis a una gran variedad de contenido sin anuncios por streaming en Amazon.