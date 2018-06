Amazon extiende descuento de Prime a todos las tiendas Whole Foods

David Peevers / Getty Images

El momento que esperaban muchos suscriptores a Amazon Prime llegará este miércoles, 27 de junio: por fin todos podrán usar su membresía para recibir descuentos en los supermercados Whole Foods, anunció la gigante de Seattle el lunes.

Esta expansión de este beneficio a los más de 470 Whole Foods de EE.UU. seguro es bienvenido por muchos miembros de Prime porque Amazon ahora cobra más por una suscripción anual. Una membresía a Prime subió a US$119, una cifra US$20 más que antes.

Amazon Prime compró Whole Foods en junio del año pasado y desde entonces ha aprovechado esta adquisición para ofrecerle descuentos exclusivos en comestibles a los miembros de su servicio. Estos consumidores también pueden ahorrar 10 por ciento adicional en algunos productos ya descontados. Además, los miembros de Prime que usan una tarjeta de crédito de Amazon en Whole Foods obtienen un devolución del 5 por ciento del total de cada compra en Whole Foods.

Hasta esta semana sólo los consumidores en ciertas ciudades tenían acceso a estos descuentos de Whole Foods. Algunos beneficios aún están limitados en su disponibilidad. Prime Now, un servicio de entrega gratis en dos horas de comestibles, sólo se puede usar en Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Los Ángeles, Filadelfia, Richmond, Sacramento, San Diego, San Francisco y Virginia Beach. Según Amazon, Prime Now se expandirá a más lugares en 2018.

Para probar que eres miembro de Prime y poder sacar ventaja a estos descuentos, debes descargar el app de Whole Foods y vincularla a tu cuenta de Amazon. Cuando vayas a pagar en la caja, debes escanear el código QR que aparecerá en el app o usar tu número de teléfono (el mismo enlazado a tu cuenta de Amazon).