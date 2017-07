Amazon Prime Day: Habrá ofertas adelantadas para quienes compren con Alexa

Taylor Martin/CNET

Amazon quiere impulsar las compras a través de su asistente digital Alexa.

La gigante de comercio digital dijo el miércoles que las personas que realicen sus compras a través de dispositivos potenciados por su asistente virtual Alexa, como las bocinas inteligentes Echo y Echo Dot, podrán acceder a ofertas selectas de Prime Day dos horas antes que el público en general, a partir del 10 de julio de 4 p.m. a 6 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos.

El evento de ofertas Prime Day, que se realiza por tercer año consecutivo, incluirá cientos de miles de ofertas que estarán vigentes durante 30 horas, a partir de las 6 p.m. hora del Pacífico el 10 de julio. Como es costumbre, estas ofertas estarán disponibles solamente para los miembros de Amazon Prime, quienes pagan US$99 al año en Estados Unidos por una membresía que les ofrece entregas gratis en dos días y otros beneficios. Prime Day se ha traducido en un gran éxito para la empresa, que lanzó el evento en 2015 para celebrar su 20 aniversario. La empresa rompió su propio récord de ventas en un solo día en el Prime Day de 2016.

Además de acceso adelantado a las ofertas de Prime Day, Amazon dijo que Alexa tendrá más de "100 ofertas exclusivas" disponibles desde hoy hasta el 17 de julio a través de Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show, Amazon Tap, Fire TV y tabletas Fire compatibles.

"Este va a ser el Prime Day más emocionante para los que compren" a través de los dispositivos potenciados por Alexa, dijo Assaf Ronen, el vicepresidente de compras a través de reconocimiento de voz de Amazon, en un comunicado. "Los miembros de Prime han preguntado 'Alexa, ¿cuáles son tus ofertas?' más de 3 millones de veces desde que lanzamos las ofertas de Alexa el año pasado, y estamos contentos de brindar mejores ofertas este año".

Amazon resaltó estas ofertas que se pueden aprovechar a través de Alexa (que aún no habla español):

Ahorra US$50 en la bocina Bose Soundlink Bluetooth III



Ahorra US$20 en Philips Hue Lightstrip Plus 2nd Generation. Di: "Alexa, order Philips Lightstrip Plus".



Ahorra US$7 en el conector inteligente Wemo Mini. Di: "Alexa, order Wemo Mini Smart Plug".



Ahorra US$6 en el alimento para perros Greenies, sabor original, paquete de 27 onzas. Di "Alexa, order Greenies dog treats".



Ahorra 50 por ciento en Wickedly Prime Sweet n' Cheesy Popcorn Mix. Di: "Alexa, order Sweet and Cheesy Popcorn".



Ahorra 35 por ciento en los dulces Haribo Gummi Bear 12-pack. Di: "Alexa, order Haribo Gummi Bears".



Ahorra 30 por ciento en Squatty Potty. Di: "Alexa, order Squatty Potty".

Amazon dijo también que los dueños de un dispositivo potenciado por Alexa que no sean miembros de Prime pueden ahora usar su voz para suscribirse al servicio por US$79 el primer año. Sólo tienes que decir: "Alexa, sign me up for Prime".