Amazon Prime Day 2019 ya tiene fecha oficial

Amazon

Al fin Amazon ha hecho oficial en su Web oficial la fecha elegida para su Prime Day 2019.

El gran evento de rebajas y descuentos del gigante de las ventas en línea comenzará el lunes 15 de julio a las 12:00 am PT (las 03:00 am ET y las 09:00 am CET).

Por primera vez en los cinco años que se lleva celebrando, Amazon Prime Day durará 48 horas, por lo que terminará el martes 16 de julio a las 11:59 pm PT (las 02:59 am ET y las 8:59 am CET).

En total habrá más de un millón de ofertas disponibles para los socios de Amazon Prime en Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Singapur, Luxemburgo, Japón, Italia, India, Alemania, Francia, China, Canadá, Bélgica, Austria, Australia, Países Bajos, y Emiratos Árabes Unidos.

Amazon aún no ha dado detalles de qué ofertas nos encontraremos este año en su Prime Day, pero como en años anteriores, irá lanzando ofertas cada pocos minutos con productos en unidades limitadas.

Algunas de las categorías de productos que esperamos ver en este Prime Day son dispositivos para el hogar inteligente o teléfonos.

Recuerda que para poder acceder a las ofertas disponibles en Amazon Prime Day tendrás que ser miembro de Amazon Prime.

Desde CNET en Español estaremos atentos de todas las ofertas que surjan esos días, pero en esta nota también puedes encontrar algunos consejos para que no se te escape ninguna ganga.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10E, Motorola con 4 cámaras y ¡Menudo!