Amazon Prime Day será el 15 de julio, según filtración

Ben Fox Rubin/CNET

El festival de ofertas de Amazon, Prime Day, se realizará el 15 de julio, de acuerdo a un reporte que cita un correo electrónico filtrado.

Prime Day es uno de los eventos de ventas más grandes del sitio de comercio digital. Además, ofrece a los clientes algunos de los más grandes descuento del año.

Las fechas de Prime Day, que pueden ir del 15 al 17 de julio, se reportaron por primera vez por el sitio Web Real Homes, basado en un email de relaciones públicas que la publicación recibió promoviendo una oferta de una aspiradora.

En su quinto año, Prime Day se ha convertido en un evento de ventas en que Amazon puede aumentar sus ingresos durante el verano.

The discount event is also a method to entice people to join Prime, Amazon's membership program best known for fast, free shipping.