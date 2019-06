Amazon endulza Prime Day con concierto de Taylor Swift

Rich Fury/Getty Images for iHeartMedia

Taylor Swift será la artista principal del concierto que organiza Amazon en ocasión de Prime Day. Así, la gigante de comercio digital endulza aun más su festival de ofertas que arranca este 15 de julio. A partir del miércoles 10 de julio, la actuación de Swift, que incluirá su interpretación de los sencillos ME! y You Need To Calm Down, estarán disponibles para hacer streaming a nivel mundial para todos los miembros de Prime.

Con el lanzamiento del sencillo ME! en abril, Swift rompió muchos records de comandos de voz de Alexa, y Amazon espera que el próximo álbum Lover (que se lanzará el 23 de agosto) siga rompiendo récords. La cantante actuará junto a otras artistas como Dua Lipa, SZA y Becky G. El evento será presentado por la actriz Jane Lynch.

Para que te prepares para el espectáculo, le puedes pedir a Alexa que reproduzca la lista de reproducción de Prime Day Concert (di este comando: "play the Prime Day Concert playlist"), y después del show podrás pedirle a Alexa que reproduzca el concierto a través de una bocina inteligente, Fire TV o Echo Show.

Si te sintonizas al concierto de Prime Day, también obtendrás un vistazo a los próximos shows de Prime video TV con trailers de Carnival Row, Modern Love, The Boys, Undone y las nuevas temporadas de The Marvelous Mrs. Maisel y Tom Clancy's Jack Ryan.

Pero no todo tiene que ver con música y entretenimiento. Aquí en CNET y CNET en Español no nos olvidamos del objetivo principal de Prime Day: aprovechar las mejores ofertas que puedes comprar en la gigante de comercio digital. Aquí te tenemos un compendio de consejos y ofertas para que le saques el jugo a Amazon Prime Day 2019.