Rich Fury/Getty Images for iHeartMedia

La superestrella de la canción pop Taylor Swift es la artista principal del concierto que organiza Amazon en ocasión de Prime Day este miércoles 10 de julio.

La actuación de Swift incluye la interpretación de sus más recientes sencillos "ME!" y "You Need to Calm Down". La cantante actuará junto a otras artistas como Dua Lipa, SZA y Becky G. El evento será presentado por la actriz Jane Lynch.

Puedes ver el tráiler del evento aquí abajo:

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para ver el concierto.

¿Cuándo es el concierto de Taylor Swift para Prime Day?

El concierto se transmitirá en vivo por streaming a través de Amazon Prime Video a partir de este miércoles 10 de julio a las 9 p.m. hora del Este (6 p.m. hora del Pacífico). Puedes ver Prime Video desde casi cualquier dispositivo móvil o en la mayoría de televisores, aparatitos y cajitas de streaming.

¿Debo ser miembro de Prime?



Sí. El concierto es exclusivo para los miembros de Prime. El servicio Amazon Prime cuesta US$119 al año e incluye envío gratuito en dos días y streaming ilimitado de Prime Video, además de otros beneficios. También puedes inscribirte a un período de prueba gratuita de Prime de 30 días.

¿Puedo ver el concierto después?

Según Amazon, algunas canciones del concierto estarán disponibles a pedido por tiempo limitado después de la transmisión en vivo. Puedes pedirle a Alexa que reproduzca el concierto a través de una bocina inteligente, Fire TV o Echo Show.

Reproduciendo: Mira esto: 5 beneficios ocultos de Amazon Prime

Sigue toda nuestra cobertura de Amazon Prime Day 2019

Consejos

Amazon Prime Day 2019: 5 consejos para aprovechar las ofertas al máximo

No te pierdas ninguna oferta del Amazon Prime Day 2019

Cómo saber si una oferta de Prime Day es realmente buena

Amazon endulza Prime Day con concierto de Taylor Swift

Cómo aprovechar las ofertas de Prime Day sin tener membresía de Amazon

Amazon Prime Day 2019: 7 maneras de obtener las mejores ofertas

Evita estos errores en Amazon Prime Day 2019

Ofertas y descuentos en dispositivos

Amazon Prime Day 2019: Dónde encontrar ofertas de teléfonos

Amazon Prime Day 2019: Dónde buscar las mejores ofertas de TVs y streamers

Amazon Prime Day 2019: Dónde encontrar las ofertas de gaming

Amazon Prime Day 2019: Las mejores ofertas en laptops, Chromebooks y tabletas

Amazon Prime Day 2019: Las mejores ofertas en dispositivos del hogar inteligente