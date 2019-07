Las mejores ofertas de menos de US$50 en Prime Day

Amazon Prime Day 2019 está a todo lo que da. No tienes que gastar mucho dinero para conseguir buenos ahorros. Aquí te presentamos una lista de productos que están en descuento en el Prime Day y cuestan menos de US$50. Puedes encontrar desde un Fire TV Sticks o bocinas inteligentes Echo Dot, por mencionar un par.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí

El control remoto Chamberlain MyQ Smart Garage Door Controller te permite convertir un garaje común y corriente en uno que puedes controlar remotamente. Funciona con Alexa y Google Assistant.

