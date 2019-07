Puede que el almacenamiento no sea tan emocionante como la súper ofertas en dispositivos de Apple o las rebajas en celulares Android, pero sin dudas tanto las unidades internas como externas y hasta las unidades de almacenamiento flash USB tienden a obtener descuentos bastante buenos para Amazon Prime Day y este año no es una excepción. A continuación encontrarás los productos de SanDisk, WD, Seagate y LaCie con los mayores descuentos, algunos ofrecen ahorros de hasta el 65 por ciento. Se dividen en categorías para ayudarte a encontrar rápidamente las ofertas de almacenamiento que deseas.

Este SSD portátil es resistente a los golpes, al agua y al polvo (con clasificación IP55) y está listo para trabajar dondequiera que esté. Funciona con PC o Mac e incluye un cable USB de Tipo C a Tipo C y un adaptador de Tipo C a Tipo A para que esté todo listo, sin importar qué conexión esté disponible.