Amazon cancela la miniserie Cortés y Moctezuma por el COVID-19: reporte

Miramax

anunció que canceló la producción de la miniserie Cortés y Moctezuma debido a las dificultades de filmar en medio de la pandemia de COVID-19, reportó Deadline el jueves, 3 de septiembre. La miniserie, hablada en castellano, tenía como protagonista al actor Javier Bardem en el papel del conquistador español Hernán Cortés.

Cortés y Moctezuma estaba concebida como una producción épica de apenas cuatro episodios –originalmente se reportó que serían ocho capítulos– y ya tenía dos semanas de rodaje en México cuando Amazon ordenó parar toda la producción por la pandemia.

Esta miniserie narraría el encuentro del gobernante mexica Moctezuma II con el conquistador Cortés, que desembocó en la muerte del emperador y la sangrienta conquista de lo que es México. El actor Tenoch Huerta sería quien interpretaría a Moctezuma.

Los actores mexicanos Diego Luna (Narcos: México) y Gael García Bernal (Mozart in the Jungle) eran productores ejecutivos del proyecto, que tendría como directores a los colombianos Ciro Guerra (realizador de El abrazo de la serpiente, nominada al Oscar a mejor filme de habla no inglesa en 2016) y Cristina Gallego (productora de larga trayectoria que ahora debuta como realizadora).

Steve Zaillian (The Irishman, Schindler's List) escribió el guion, basado en un argumento escrito por el legendario autor Dalton Trumbo para una película que nunca llegó a filmarse.

Deadline reporta que Cortés y Moctezuma es un proyecto muy valorado por Amblin, la productora de Steven Spielberg, quien originalmente intentó convertir el guion en una película en 2014. Así que, según indica Deadline, es posible que en un futuro, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, la miniserie termine siendo producida.