Se agotan las Echo en Amazon.com; ¿viene una nueva bocina en camino?

Sarah Tew

En el sitio Amazon.com ya no es posible comprar una bocina Amazon Echo. En lugar de eso te encuentras con este mensaje: "No [está] disponible por el momento. No sabemos si este producto volverá a estar disponible, ni cuándo".

En estos momentos el dispositivo que hizo su debut a finales de 2014 y que revolucionó el hogar inteligente, solo está disponible en las pocas tiendas físicas de Amazon, en Target y Best Buy – entre otras – a US$100, un descuento del 39 por ciento de su precio original. Los supermercados Whole Foods, que la compañía acaba de adquirir también tienen algunas.

¿Será posible que Amazon esté a punto de lanzar una segunda bocina, la Echo 2, y es por eso que busca acabar con su inventario actual?

En julio, Engadget reportó que Amazon trabajaba en una generación nueva de su bocina insignia. Sus fuentes dijeron en ese entonces que la Echo 2 tendría mejores bocinas y micrófonos y que tendría un precio similar al de la bocina de su rival, la Google Home, que vale US$129. La Amazon Echo de primera generación normalmente cuesta US$179. El reporte de Engadget también dijo que la Echo 2 se lanzaría este otoño.

Y ahora que se aproxima la época navideña y el tercer aniversario de la Echo original, Amazon podría estar haciendo espacio en sus almacenes para un modelo nuevo. Un esfuerzo que seguro también ocupa a Apple que en junio anunció su propia bocina, la HomePod, que llegará en diciembre y costará US$349.

También es posible que Amazon deje de vender la Echo original, ya que ofrece varias otras opciones, incluyendo la pequeña bocina Echo Dot, la bocina con pantalla, Amazon Show y la cámara Amazon Look, todas con capacidades de voz y la asistente virtual Alexa.

Le hemos pedido un comentario a Amazon. Actualizaremos este artículo tan pronto tengamos una respuesta.