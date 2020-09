Amazon One te deja pagar en tiendas con solo escanear tu palma

Amazon

Amazon ya se deshizo de las líneas de pago en sus tiendas tradicionales de Amazon Go. Ahora, también quiere facilitar el acceso a esas tiendas. A partir del martes 29 de septiembre, el gigante minorista permitirá que las personas utilicen su última tecnología biométrica, denominada Amazon One, para ingresar a dos ubicaciones de Amazon Go en Seattle.

"Amazon One es una forma rápida, conveniente y sin contacto para que las personas usen la palma de la mano para realizar actividades cotidianas como pagar en una tienda, presentar una tarjeta de fidelidad, ingresar a una ubicación como un estadio o ingresar al trabajo sin esfuerzo", dijo Dilip Kumar, en una entrada de blog. "El servicio está diseñado para ser muy seguro y utiliza algoritmos y hardware personalizados para crear la firma de palma única de una persona".

Las personas pueden registrarse en Amazon One en una de las tiendas Amazon Go de la compañía. Amazon dijo que el proceso, que implica colocar la mano sobre un dispositivo Amazon One, toma menos de un minuto y asociará la tarjeta de crédito de una persona con la firma de su palma. Las personas pueden inscribirse con solo una palma o ambas. Una vez que se registran, las personas pueden sostener la palma de la mano sobre un dispositivo Amazon One para ingresar a las tiendas Amazon Go.

Amazon dijo que planea expandir la tecnología en sus propias tiendas en los próximos meses, y también planea ofrecer Amazon One a terceros como minoristas, estadios y edificios de oficinas.