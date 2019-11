Amazon abrirá una nueva tienda como alternativa a Whole Foods

Sarah Tew/CNET

Amazon dijo el lunes que planea abrir su primera nueva marca de supermercados en California en 2020, en un intento de ampliar su ambicioso plan para convertirse en un nombre más importante en la industria de alimentos.

"Amazon abrirá una tienda de comestibles en Woodland Hills en 2020", confirmó un portavoz de Amazon a CNET el lunes por la mañana, poco después de que la compañía publicara varios anuncios de empleos vacantes en dicha ubicación. Woodland Hills es un barrio de Los Ángeles.

La tienda será diferente a Whole Foods, dijo Amazon, pero no dijo si abrirá más de estas ubicaciones, cuál será su selección ni posibles precios, o cuál sería nombre de la marca. Sin embargo, en las publicaciones de empleos, la compañía describió la ubicación de Woodland Hills como "la primera tienda de comestibles de Amazon", lo que sugiere que tendrá la marca de Amazon y que la compañía podría expandirse a múltiples sitios.

La tienda no utilizará la tecnología Amazon Go de la compañía, que permite a los clientes pagar sin esperar en la cola. En cambio, el pago será convencional como en otras tiendas de comestibles, dijo la compañía.

Además de Whole Foods, que Amazon compró en 2017 por US$13,200 millones, Amazon ofrece entrega de comestibles a través de Amazon Fresh, el sitio Web principal de Amazon y Prime Now, así como alimentos en Amazon Go.

El periódico Wall Street Journal publicó en marzo un artículo sobre la existencia del nuevo formato de tienda de comestibles de Amazon, que la compañía no había confirmado hasta el lunes. En octubre, el Journal dijo también que Amazon ya estaba trabajando en tiendas adicionales en Los Ángeles, Chicago y Filadelfia.

La nueva tienda, aunque solo tiene una ubicación confirmada hasta el momento, apunta a la creciente ambición de Amazon en el mercado de abarrotes, valorado en aproximadamente US$800,000 millones, un mercado donde Walmart es el líder y Amazon, incluso después de su acuerdo con Whole Foods, sigue siendo un jugador pequeño.

La expansión en el sector de comestibles ayudará a Amazon de varias maneras: refuerza la lealtad de los clientes porque las personas tienden a comprar en una tienda local todas las semanas y podría permitir que la compañía continúe su rápido crecimiento de ingresos, que generalmente ronda el 20 por ciento cada trimestre a pesar de su enorme tamaño.

Además, la nueva línea podría permitir que Amazon se mude al negocio de supermercados más convencional, mientras mantiene Whole Foods como una tienda de alta gama para alimentos orgánicos y especializados. Todo eso podría ofrecer una nueva competencia a Kroger, SuperValu y muchas otras cadenas de supermercados.

Si bien Amazon es conocido por incursionar hábilmente en nuevos mercados, la nueva tienda conlleva muchos riesgos. Varias de las otras líneas de tiendas físicas de Amazon, incluidas Amazon Go y Amazon Books, aún no son grandes generadores de dinero. La empresa también cerró su línea de quioscos de centros comerciales, que vendían dispositivos de Amazon y equipos para el hogar inteligente. Además, la compañía tendría que pasar años construyendo una nueva cadena de tiendas y luego confiar en que las personas cambien sus hábitos semanales para hacer ahí sus compras. Sumado a esto, el negocio de comestibles ofrece márgenes muy pequeños, por lo que hay poco margen de maniobra para que Amazon baje los precios mientras intenta generar ganancias.

El lunes, Amazon publicó ofertas de empleo para un líder de la tienda, asociados de supermercados y asociados de servicios de alimentos en la tienda de Woodland Hills.

Cuando se le preguntó si las nuevas tiendas competirán contra Whole Foods o señalarán un alejamiento de la inversión en esa marca, Amazon dijo que no, ofreciendo un fuerte apoyo para continuar creciendo ese negocio.

"Cuando se trata de comprar comestibles, sabemos que a los clientes les encantan las opciones, y esta nueva tienda ofrece otra opción de comestibles que es distinta de Whole Foods Market, que continúa creciendo y sigue siendo el líder en alimentos naturales y orgánicos de calidad", dijo el portavoz de Amazon. Añadió que Whole Foods abrió 17 tiendas este año y se prevé que se abrirán más. El portavoz dijo que Amazon continuará invirtiendo en la entrega de comestibles con Whole Foods.

En otra señal del creciente interés de Amazon en el negocio de comestibles, el mes pasado la compañía eliminó su tarifa mensual de US$14.99 por la entrega de productos bajo la marca Amazon Fresh. Ese cambio va directo para competir con el nuevo programa Delivery Unlimited de Walmart, que cuesta US$12.95 al mes y se acaba de lanzar en septiembre.