Amazon podría multar a los vendedores que usan cajas demasiado grandes

NurPhoto/Getty Images

Amazon quiere dejar en el pasado las cajas enormes y difíciles de abrir. El otoño pasado, el gigante del comercio electrónico pidió a los fabricantes hacer cajas más eficientes y fáciles de abrir para productos de gran tamaño. De no acatar esta sugerencia, los proveedores podrían ser multados, según un reporte de The Wall Street Journal. El miércoles 31 de julio, Amazon dijo que postergó el plazo para aplicar las multas —establecido para el 1 de agosto— hasta el 3 de septiembre.

Los cambios que Amazon quiere implementar harán que los paquetes sean más ecológicos y que se reduzcan los costos de envío. Amazon quiere que todos los artículos cumplan con estándares similares.

Las empresas que no cumplan con las pautas del programa denominado Programa de incentivos para proveedores de cajas sin frustración, enfrentarán un "contracargo" y no una multa, dijo Amazon, aunque no explicaron la diferencia.

Los proveedores dijeron al The Wall Street Journal que redujeron el volumen de sus cajas entre un 24 y un 80 por ciento. Otros también redujeron el número de componentes que utilizaban para enviar sus productos.

A medida que Amazon sigue creciendo y enviando más productos, la empresa está presionando cada vez más para ser más eficientes con el empaquetado. El año pasado la compañía dijo que solicitó a los fabricantes que redujeran el espacio y los materiales adicionales en el empaquetado para disminuir el tiempo y los costos de envío, de acuerdo con el reporte del diario.

Gracias a las iniciativas sustentables de embalaje de Amazon, se han reducido más de 244,000 toneladas de materiales utilizados para empaquetar, asegura la compañía, y afirmaron que trabajan con los proveedores para crear empaques más sustentables.