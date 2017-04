Amazon lanza Amazon Cash para que le agregues efectivo a tu cuenta digital

Amazon

Los consumidores de Amazon ya no necesitan tener una tarjeta de crédito o banco para usar su sitio Web.

La minorista lanzó este lunes el servicio Amazon Cash que permite a todos sus usuarios agregar dinero en efectivo al balance de su cuenta digital para usar en Amazon.com. Estos consumidores podrán añadir este dinero físicamente dentro de las tiendas de ciertas minoristas participantes, como CVS, después de mostrar en la caja registradora un código de barras personalizado.

El código de barras se puede obtener en la cuenta del usuario, y se puede enseñar desde un celular o se puede imprimir y llevar a la tienda.

Esta movida de Amazon podría atraer a las millones de personas que no utilizan una tarjeta bancaria y no tienen una tarjeta de crédito, algo que actualmente es un requisito para usar Amazon.com al menos que el usuario utilice una tarjeta de regalo. Según la Comisión Federal de Seguro de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés), el 7 por ciento de los hogares estadounidenses no tenían una cuenta bancaria para gestionar su dinero en 2015. Esto equivale a 24.5 millones de hogares compuestos de 51.1 millón de adultos.

Con Amazon Cash estas personas pueden visitar una farmacia CVS Pharmacy, o los supermercados Speedway, Sheetz, Kum & Go, D&W Fresh Market, Family Fare y VG's Grocery y depositar entre US$15 y US$500 a la vez a su balance de Amazon.com. Los fondos estarán disponibles de inmediato, y el usuario recibirá no sólo el comprobante de la tienda donde realizó el depósito, sino también un correo electrónico y un mensaje de texto al celular registrado en la cuenta.

La llegada del servicio Amazon Cash al mercado lo posiciona como competencia a Walmart Pay, que también le permite a los usuarios agregar dinero en efectivo, en forma de tarjetas de regalo, a sus cuentas de Walmart. Sin embargo, a diferencia de Amazon que ahora tiene que entrar en acuerdos con minoristas como CVS, Walmart tiene más de 4,600 tiendas en EE.UU. donde usuarios sin cuenta bancaria pueden agregar dinero al saldo de su cuenta digital.