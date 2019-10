Amazon presenta la tableta Fire HD 10 Kids Edition y una Kindle para niños

Amazon

Amazon ha lanzado una nueva tableta de lectura Kindle Kids Edition y una versión para niños de la Fire HD 10, así como la expansión de sus servicios Amazon FreeTime y FreeTime Unlimited a más dispositivos.

La Kindle Kids Edition, dice Amazon, busca proveer una experiencia de lectura diseñada especialmente para los niños, y viene equipada con lo último de Kindle, una funda especial, un año de Amazon FreeTime Unlimited y garantía por dos años. De acuerdo con Amazon, si algo le sucede a la tableta, solo se tiene que enviar de vuelta para recibir un reemplazo gratuito.

Esta nueva Kindle para niños tiene una pantalla táctil de 6 pulgadas con una densidad de pixeles de 167 ppi y luz frontal ajustable. Kindle Kids Edition también cuenta con acceso a cientos de libros para niños, así como a títulos reconocidos como Island of the Blue Dolphins, El Deafo, and Bridge to Terabithia. Además, pronto incluirán libros en español y audio libros.

Amazon afirma que la Kindle Kids Edition tiene una batería que puede durar "semanas" e incluye funciones que alientan a los niños a alcanzar metas de aprendizaje y lectura, como son las Insignias de logros las cuales pueden obtener al cumplir con sus objetivos de lectura. Amazon también mejoró la navegación para que los niños puedan localizar títulos fácilmente, recomendaciones inteligentes y la función Word Wise, que ofrece pequeñas definiciones a las palabras más difíciles.

"Kindle Kids Edition hace que la lectura sea divertida con insignias de logros para ayudar a motivar a los lectores a completar el próximo capítulo, además de funciones como Word Wise y Vocabulary Builder las cuales están diseñadas para ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades de lectura y comprensión", dijo Kurt Beidler, un ejecutivo del área de productos para la familia de Amazon, en un comunicado.

La nueva Kindle Kids Edition está disponible en preventa a partir del 7 de octubre y tiene un precio de US$109.99. Los envíos comienzan el 30 de octubre. Como oferta de lanzamiento, los usuarios que compren dos tabletas obtienen un ahorro del 25 por ciento.

Amazon también lanzó su nueva Fire HD 10 Kids Edition, la cual incluye una pantalla de 10.1 pulgadas con resolución Full HD, 32GB de almacenamiento interno expandible hasta 512GB mediante una tarjeta microSD, batería de hasta 12 horas y un puerto de carga USB-C. También viene incluido un año de Amazon FreeTime Unlimited, una funda a prueba de niños y dos años de garantía.

La nueva Fire HD 10 Kids Edition está disponible en preventa a partir del 7 de octubre por US$199.99 y al igual que con la Kindle Kids Edition, los envíos se realizarán a partir del 30 de octubre. En la compra de dos tabletas Fire HD 10 Kids Edition los clientes obtienen US$50 de descuento.

El gigante del comercio electrónico también anunció que a partir del 6 de octubre FreeTime y FreeTime Unlimited estarán disponibles en los televisores a través de Fire TV.