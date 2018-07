Amazon eligió a los guionistas que escribirán su serie de Lord of the Rings

New Line/Warner Bros.

Amazon Studios reveló quiénes estarán a cargo de una nueva serie digital basada en The Lord of the Rings.

Amazon dijo el fin de semana que J.D. Payne y Patrick McKay adaptarán los libros de J.R.R. Tolkien en una serie. Ambos figuran como guionistas de la próxima secuela de la franquicia Star Trek y como integrantes de la "sala de escritores" que está desarrollando la Godzilla vs. Kong, prevista a estrenarse en 2020.

"Nos sentimos como Frodo, saliendo de la Comarca, con una gran responsabilidad a nuestro cuidado: es el comienzo de la mayor aventura de nuestras vidas", afirmaron Payne y McKay en un comunicado.

Ambos tienen ante sí un largo camino por recorrer: se espera que el show inicia su producción en el transcurso de los próximos dos años, con miras a estrenarse en la plataforma de streaming de Amazon en 2021.

