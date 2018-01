Shara Tibken/CNET

Después de un año de trabajos desde su anuncio, finalmente Amazon Go, la tienda en la que no debes pasar por caja para pagar a la salida, abre sus puertas en Seattle, Estados Unidos.

La tienda básicamente trabaja con una tecnología de Amazon que permite que los usuarios se identifiquen en la entrada a través del app Amazon Go, de la misma forma en la que los haces cuando entras a la zona de embarque de un aeropuerto, escaneando un código QR.

Una vez que te identificas, comienza la compra, tan rutinaria como siempre, sin embargo hay algunos elementos invisibles para el usuario que entran en juego: Amazon ha desarrollado un sistema de cámaras y sensores de peso, que permitirán que siempre se sepa qué productos estás adquiriendo y te cobren únicamente por lo que llevas al salir de la tienda.

Amazon se pasó el último año perfeccionando sus técnicas de Aprendizaje Profundo. Según pudo conocer Reuters, al principio al sistema le costaba diferenciar algunas cosas, e incluso se despistaba cuando los niños tomaban artículos y los dejaban en otro lugar.

Sin embargo la empresa asegura que puede diferenciar todos los factores, y que únicamente cobrará los artículos que efectivamente has tomado. Si cuando estás a punto de salir decides dejar ese postre tan suculento porque no quieres faltar a tu dieta, Amazon lo sabrá, y eliminará el artículo de tu carrito.

Amazon Go es apenas la primera tienda de este estilo de Amazon y sí, tiene empleados de carne y hueso, aunque no los veas en la caja: existe personal para recibirte en la puerta, y hay un área de cocina, donde hay empleados de verdad haciendo platos del día para el almuerzo o la cena. Además los reponedores de los estantes son humanos, al menos de momento.

El año pasado después de anunciar Amazon Go, Amazon compró Whole Foods, y aunque en un principio se pensó que la empresa podría agregar su tecnología a estos supermercados en Estados Unidos, lo cierto es que según pudo confirmar Reuters, la compañía mantiene que no tiene planes de hacerlo.

Amazon Go abre desde hoy las puertas de una de las primeras tiendas sin cajas para pagar. ¿Vives en Seattle? ¿La has probado? ¡Déjanos tus comentarios!