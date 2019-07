Amazon Game Studios está trabajando en un juego de 'The Lord of the Rings'

Amazon

Amazon Game Studio está desarrollando un juego multijugador masivo en línea (MMO por sus siglas en inglés) basado en la trilogía de The Lord of the Rings.

El estudio ha explicado en una entrada publicada en Medium que lo está produciendo junto con el sello Athlon Games de Leyou Technologies y que será completamente gratuito, aunque la fecha de lanzamiento está aún por definir. Según la publicación, el nuevo juego se establecerá en la Tierra Media, pero no se ha especificado en qué tiempo exacto.

Amazon Game Studios fue creado en 2012 y es responsable de títulos como New World, The Grand Tour Game o Crucible. Tiene estudios en San Diego, en Orange County (California) y en las oficinas centrales de Amazon en Seattle.

Pero este juego no es lo único que relaciona a Amazon con la trilogía original de Tolkien. El estudio cinematográfico propiedad de la compañía, Amazon Studios, también está trabajando en una nueva serie basada en The Lord of the Rings. Según un reporte de marzo de Reuters, esta serie podría costarle nada menos que US$500 millones.

Sobre la nueva serie -al igual que sobre el juego, no hay mucha información al respecto, salvo que será el director español J.A. Bayona, quien dirigirá los dos primeros capítulos.

Bayona también será productor ejecutivo de la serie junto con su socia, Belén Atienza.